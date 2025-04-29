Можливі черги: на одному з пунктів перетину кордону розпочинається ремонт

На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею анонсували початок ремонтних робіт, і відповідне обмеження руху автівок.

Згідно з інформацією Державної митної служби, йдеться про пункт пропуску «Устилуг-Зосин» у Волинській області.

ВІДЕО ДНЯ

Там у період з 30 квітня до 5 червня Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області проводитиме влаштування водовідведення, огорожі, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.

Відповідно на цей час будуть частково обмежувати проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску.

РЕКЛАМА

Повідомляється, що польська сторона також проводить ремонтні роботи зі свого боку пункту пропуску. Там ремонтують сталеву пролітну надбудову мосту через Західний Буг, проводять оновлення опор і під'їздів до нього.

Довідково: через пункт пропуску «Устилуг-Зосин» дозволено рух автомобілів масою до 7,5 тонн і пасажирських автобусів, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн (на виїзд з України).

Наразі ремонтні роботи також тривають на пункті пропуску «Шегині» — рух транспорту там обмежено до 10 травня.

РЕКЛАМА

Також варто згадати, що від лютого Кабмін змінив правила перетину кордону волонтерами.



52

Читайте нас у Facebook