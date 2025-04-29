Лісова мафія на мільярди: журналісти викрили «біржову імперію» на Сумщині

Про одну з найбільших корупційних схем у лісовій галузі України розповіли журналісти. Організатором афери називають Данііла Маландія — голову біржового комітету «Сумської ресурсної біржі», підприємця, блогера і колишнього держслужбовця.

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Зокрема, у розслідуванні журналістів «5 каналу» йдеться, що публічно Маландій позиціонує себе борцем з корупцією, використовуючи гучні патріотичні заяви та відеоблоги, які створюють ілюзію прозорості та активної громадянської позиції.

«Проте насправді він роками будував систему псевдобірж, які стали інструментом масштабного розкрадання природних ресурсів», — йдеться у сюжеті.

Голова біржового комітету «Сумської ресурсної біржі» Данііл Маландій

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У розслідуванні «5 каналу» зазначається, що Маландій разом із бізнес-партнером та співзасновником Миколою Яковлєвим «Сумської ресурсної біржі» створив мережу фіктивних бірж і під виглядом «аукціонів» реалізовував державну деревину за заниженими цінами — подекуди до 65% нижче ринкової вартості.

«Тільки у 2021 році втрати державного бюджету сягнули понад 729 мільйонів гривень. Загалом, за оцінками розслідувачів, діяльність цієї схеми могла коштувати державі до 11,8 мільярда гривень, які могли б бути спрямовані на оборону, соціальні програми та розвиток інфраструктури», — повідомляють автори розслідування.

Втрати державного бюджету від тіньових схем. Скріншот з розслідування "5 каналу"

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У матеріалі зазначається, що неабияку роль у підтримці схеми відіграли родинні зв’язки — зокрема, брат Тимофій Маландій, який координував роботу з окремими лісовими господарствами та забезпечував безперебійність роботи схеми.

«Архівні листування між учасниками схеми підтверджують існування змов, підтасованих результатів торгів та тиску на конкурентів», — зазначається у сюжеті.

Як повідомив журналістам «5 каналу» один з учасників ринку, їхнє підприємство не хотіло платити корупційну данину Маландію та його партнерам.

«Через це ми не могли приймати участь у торгах. Часто про них ніхто й не знав, або ж дізнаватися за 15 хвилин до їх проведення. За таких умов ми та інші підприємства не встигали навіть ознайомитись із списком лотів. І всі вони викуповувалися на підконтрольні Маландію підприємства. Потім нам пропонували деревину на вторинному ринку, але значно дорожче. Через це багато підприємств у регіоні закрилися», — говорить бізнесмен.

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Попри численні поразки у судових інстанціях — включно з рішеннями Сумського окружного суду, апеляційного та Верховного Суду — та штрафи з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Маландій поки що продовжує уникати реальної відповідальності. Розслідувачі стверджують, що він активно використовує юридичні важелі, зв’язки в органах влади та інформаційні кампанії для дискредитації реформаторів, які запровадили прозорі біржові механізми.

«Схеми, побудовані Маландієм, протягом років завдавали шкоди чесному бізнесу, підривали ринок та сприяли незаконному збагаченню обраних осіб. Але, як показує практика, справедливість все ж таки бере гору. Судові рішення, штрафи та викриття корупційних схем доводять, що безкарність закінчується…», — йдеться у сюжеті.

Автори розслідування зазначають що прагнули подати усі точки зору, проте відповіді не отримали. Однак очікують на реакцію компетентних органів щодо оприлюдненої інформації.

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