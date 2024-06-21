Генеральний директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець, якому підпорядковуються всі лісові господарства країни, здійснив самозахоплення земельної ділянки в Чернігівській області, де побудував незадекларований будинок, веде незаконний туристичний бізнес, а також в часи, коли очолював Ніжинський лісгосп, віддав десятки тендерів на 33 млн грн своєму адвокату.

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Про це пише Depo.ua із посиланням на розслідування проєкту BlackBox OSINT «Фіктивна реформа. Як Юрій Болоховець очолив корупцію і незаконну вирубку дерев у лісових господарствах».

«Юрій Болоховець очолював ДП „Ніжинське лісове господарство“ з 2012-го по 2020 рік. Як виявили журналісти, з 2017 року в тендерах цього лісгоспу почала регулярно вигравати ФОП Третяк Тамара Ігорівна. Впродовж 5 років цей ФОП отримав підрядів на суму близько 33 млн грн, половину з яких — тоді, коли керівником лісгоспу був Болоховець. Коли той пішов на підвищення, його посаду отримав, за деякими даними, Андрій Данько, кум Болоховця, при якому Тамара Третяк продовжила вигравати тендери Ніжинського лісгоспу», — пише «Депо».

Видання відмічає, що Тамара Третяк — односелиця Юрія Болоховця, жителька села Івангород Чернігівської області, де народився керівник «Лісів України».

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«З 2007-го по 2019 роки вона займалась адвокатською діяльністю, як у 2017 році різко вирішила зайнятись лісозаготівлею, одразу ж після створення ФОП ставши отримувати мільйонні підряди від лісгоспу свого сусіда по селу. Більше того, Тамара Третяк є довіреною особою родини Болоховця: впродовж 2020—2023 років дружина головного лісника країни Людмила Болоховець придбала 13 земельних ділянок загальною площею 36 гектарів в Чернігівській області», — йдеться у публікації.

Всі угоди купівлі оформлювала на підставі довіреності саме Тамара Третяк, йдеться у розслідуванні.

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«Односельчанка голови лісгоспу, що є довіреною особою його родини, різко кидає адвокатуру та йде в лісництво, де отримує державні замовлення на десятки мільйонів гривень від підконтрольного Болоховцю лісгоспу. Як же сильно тхне ймовірною схемою розкрадання державних коштів, чи не так?» — зазначається в публікації osint-розслідувачів BlackBOX osint.

Окрім того, журналісти виявили, що прямо зараз ДБР розслідує факт самозахоплення родиною Юрія Болоховця земельної ділянки на Чернігівщині, на якій гендиректор ДП «Ліси України» самовільно побудував незадекларований будинок. Ця самозахоплена земля знаходиться по сусідству з іншою ділянкою, що перебуває у постійному користуванні Ганни Болоховець, матері голови ДП «Ліси України», та має цільове призначення — для ведення фермерського господарства.

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Однак, як виявили слідчі, родина Болоховця на цій ділянці обладнала штучне озеро, встановила тимчасові споруди для відпочинку туристів, тобто організувала нелегальний бізнес.

Ба більше, правоохоронці встановили, що отримані злочинним шляхом прибутки Юрій Болоховець, вірогідно, виводить на рахунки своєї дружини за кордоном — у Великій Британії.

Нагадаємо, Юрій Болоховець був звільнений з посади голови Державного агентства лісових ресурсів у квітні 2023 року після того, як народні депутати виявили, що лісова галузь в більшості знаходиться в тіні: замість 880 млрд грн на рік вона приносить лише 23,2 млрд грн.

Проте за два тижні після цього міністр екології Руслан Стрілець повернув Болоховця керувати лісовою галуззю на посаду директора ДП «Ліси України».

Раніше повідомлялося, що команду міністра Руслана Стрільця підозрюють у крадіжці 78 мільйонів на махінаціях із електроенергією.

Фото: пресслужба Житомирського ОУЛМГ

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