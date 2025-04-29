Намагався спалити ТЦК у Чернігові: СБУ затримала російського агента

Служба безпеки затримала ще чотирьох поплічників спецслужб рф, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах України. Так, у Чернігові затримали 41-річного місцевого жителя, який раніше притягувався до відповідальності за наркоторгівлю.

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Цього разу цей «наркодилер» намагався знищити адмінбудівлю ТЦК, власноруч виготовивши «коктейль Молотова» за інструкцією російського куратора.

Тим часом вже у Харкові було затримано 15-річну школярку, яка спалила два службові позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на східному фронті.

А у Львові «по гарячих слідах» взяли двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці.

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Студенти підпалили релейну шафу. Фото СБУ

Як повідомили в СБУ, під час обшуків у фігурантів вилучено легкозаймисті суміші, які вони використовували для вчинення підпалів. Також виявлено телефони із доказами роботи на рф.

За всіма викритими фактами слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

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▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану);

▪️ ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Усі зловмисники вже перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відома журналістка Тетяна Доцяк давала поради підліткам, як не потрапити на «гачок» російських спецслужб у прагненні легкого заробітку.

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