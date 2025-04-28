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Події

Подружня пара російських агентів готувала теракти у Дніпрі (фото)

11:58 28 квітня 2025
Військовий та його дружина працювали на росію. Фото СБУ

СБУ затримала ще одного військового-контрактника, який працював на росію разом зі своєю дружиною.

Так, українська спецслужба викрила подружню пару, яка готовила теракти на території Дніпра, облаштувавши на території міста та околицях 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1.

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Інші агенти, яких планували залучити росіяни, мали за допомогою цієї вибухівки влаштовувати підриви у багатолюдних місцях.

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Зрадники облаштували схрони з вибухівкою у Дніпрі. Фото СБУ

«Крім підготовки схронів обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів „контролювали“ виконання диверсій іншою агентурою. Так, наприклад, фігуранти зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші поплічники рф, яких уже затримала СБУ. Відповідний „звіт“ агенти месенджером направили куратору в росію», — зазначили в Службі безпеки України.

Зрадники маскували вибухівку в термосах та посилювали її саморізами. Фото СБУ

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На співпрацю з ворогом пішли 42-річний контрактник, який займався підривною діяльністю під час відпусток, а також його 24-річна дружина, котру ворог завербував на одному з Телеграм-каналів.

Контрактник та його дружина готували вибухівку для терактів в обласному центрі. Фото з відкритих джерел

В схронах, які виявили правоохоронці, знаходилися СВП, замасковані у термоси та підсилені саморізами, а також телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

Затриманим оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше в Службі безпеки України повідомляли про викриття росіянина та мешканця Сумщини, які готували прорив ворожих ДРГ через державний кордон.

Фото СБУ

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