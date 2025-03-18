Знищили понад чотири сотні військових автівок: журналістка про дітей в Україні, які співпрацюють з російськими спецслужбами

Російські терористи наражають українських дітей на реальну небезпеку, обіцяючи «великі» гроші за підрив відділка поліції або ж підпал автівки ЗСУ, відзначає журналістка Тетяна Доцяк, даючи поради самим підліткам та їхнім батькам

«15-річний підліток тиждень виготовляє вибухівку вдома і ніхто з батьків про це не здогадується. Я впевнена, хтось із вас зараз скаже: сепари, ватники, ждуни. Ні. Вони абсолютно нормальні. Просто багато працюють, просто довіряють, ну, любить дитина щось майструвати, „хімічити“ — хіба це погано?», — задає в Фейсбуці риторичне питання журналістка Тетяна Доцяк.

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Скажіть, коли ви востаннє заглядали в ящик з-під іграшок або переривали дитячу шафу в пошуках чогось забороненого?

Чи читаєте ви листування дитини? Це ж ненормально, скажете ви, постійно підозрювати свою дитину!

Абсолютна більшість батьків, чиї діти співпрацювали з російськими спецслужбами, не знали про це.

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Це не знімає з них відповідальності, просто треба розуміти: «моя дитина цього ніколи не зробить» — може бути хибною думкою.

БАТЬКАМ: Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал «Юнацтво» (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло.

Але просто сьогодні, просто зараз поговоріть з дитиною, й завтра поговоріть, взагалі — говоріть щодня, й не тільки про теракти.

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Найменшому завербованому всього 12 років. Масштаби злочинів — шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад чотири сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти й диверсії.

Немає значення — захід чи схід, скоюють злочини у Харкові й у Франику. Ті хто ходить в школу, й ті, хто навчається онлайн.

Головний мотив — гроші.

Якщо говорити про Харківщину, лише один з завербованих росією мав неприязнь до України. Інші — просто хотіли заробити. І їм російські спецслужби обіцяли суми, від яких навіть у дорослого запаморочиться в голові — тисячі доларів.

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БІЗНЕСУ: Як думаєте, чи може виправити ситуацію зайнятість дітей? Якби в них була можливість легального підробітку: саджати клумби, допомагати ремонтувати чи мити авто, збирати роботів? Я знаю, це головняк — говорила якось з підприємцем, який в повномасштабку через брак фахівців взяв на роботу близько 10 студентів з метою всьому навчити, виховати собі кадри. В результаті лишився один студент. Але якщо ми врятуємо хоча б одну дитину — це вже добре!

ДІТЯМ:

Далі інформація для тебе, друже.

Ти пам'ятаєш гру Синій кит? Там де «куратори» давали завдання намалювати кита на руці, потім — порізати тіло, й врешті стрибнути з багатоповерхівки. Це дуже схоже. Тобі дають завдання від найпростішого до складного, й у фіналі смерть.

Ну, або тюрма.

Повір, варіантів фіналу лише два, бо спецслужби росії, які завербували тебе, зробили все, щоб захистити себе — їх вкрай складно вирахувати, майже нереально притягнути до відповідальності. Але вирахувати тебе — питання часу. Це відбувається вже за кілька годин після скоєння злочину, інколи потрібно кілька днів чи тижнів. Й за тобою прийдуть. Тебе сто відсотків вирахують. Я говорила з прокурором Олександром Шевченком, він начальник відділу захисту інтересів дітей Харківської обласної прокуратури, каже — майже всі злочини на Харківщині розкриті, а ті, які ще рахуються як не розкриті — це питання короткого проміжку часу.

Тобто не сьогодні — завтра у твої двері постукають співробітники СБУ.

Бо ти шкодиш своїй країні, тим, хто тебе захищає, хто віддає своє життя, щоб ти вчився, гуляв з друзями, ходив в кіно. Ти підриваєш авто військового, який щойно повернувся з окопу, де бився за тебе. Ти підриваєш поліцію, яка під обстрілами збирає уламки авіабомби, якою росіяни хотіли вбити тебе і твоїх рідних. Ти виготовляєш бомбу, просто заради нових кросівок, а ця бомба вбиває людей.

Не переконуй себе, що не робиш нічого поганого. Ти знаєш, що це погано.

Спершу вони попросять тебе зробити щось невинне, приміром, розклеїти оголошення і навіть заплатять кілька сотень гривень. Потім написати якісь образи на ТЦК чи українську владу або зробити фото якогось відділку поліції, або електропідстанції, або військової частини. Й також заплатять. На цьому етапі вони перевіряють чи піддаєшся ти вербуванню. Ти погодився? Все — ти на гачку.

Потім скажуть підкласти бомбу. За це вони обіцятимуть від 1 до 8 тисяч доларів, але нікому ці гроші не заплатили, чуєш?

Вони будуть погрожувати тобі або твоїм рідним (пам'ятаєш, як в Синьому киті: «Я знаю твою адресу і телефон твоєї мами»?) Вони можуть бути дружніми й брати «на пацана», або запевняти тебе, що це не бомба. Але знай, там бомба і вона вбиває.

Вона вибухне там, де ти її покладеш і вб'є людей, й, можливо, тебе.

На Харківщині російські спецслужби підірвали підлітка, коли той передавав вибухівку військовому. Обидва загинули. Ти чув про Франківськ? Російські спецслужби підірвали бомбу, яку хлопці виготовили й несли на вокзал. Один загинув, другий — без ніг. Тому, що без ніг ще й загрожує тюрма. Бо це тяжкий злочин, санкція статті — довічне ув'язнення.

Я не буду тобі брехати, навряд ти сядеш довічно, бо ти дитина, але ти сядеш надовго — це точно.

А там, за ґратами, нікому не подобається.

Я говорила з дітьми, які вчинили теракти й диверсії, вони зараз в СІЗО, в камері.

Знаєш про що вони шкодують? Ну, крім того, що повелися на ворожі спецслужби. Вони шкодують, що не можуть гуляти як раніше.

Ти зможеш там гуляти, але на тюремному подвір'ї. Й не з друзями, а зі співкамерниками, й не скільки хочеш, а не більше двох годин, і ти не зможеш прийти додому, ти повернешся в камеру.

А всі, з ким я говорила, хочуть додому.

Але це неможливо, вони вчинили тяжкі злочини.

То ж, ще раз: якщо ти вже почав співпрацю з російськими спецслужбами, знай — на тебе чекає два фінали — смерть або тюрма.

Але є ще один варіант.

Ти розказуєш про це мамі, татові, вчительці, поліцейському, тренеру, можеш написати мені.

Ми допоможемо тобі.

Я допоможу тобі. Обіцяю, зроблю все, що зможу.

Просто зараз напиши мені.

ВСІМ: В коментарях, під час поширень позначайте в зірок, стрімерів відеоігор, спортсменів тощо, просіть їх записати звернення, написати дописи. Ми маємо протидіяти російським спецслужбам. Ми маємо достукатися до наших дітей.

Ми маємо вберегти їх", — закликає автор посту.

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