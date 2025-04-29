Екскерівник «Укрінмашу» міг бути причетний до зриву поставок озброєння на мільярди гривень — ЗМІ

Колишній генеральний директор ДП «Укрінмаш» Олександр Калинчук може бути причетний до масштабних фінансових зловживань у сфері закупівель озброєння. Про це повідомляє видання «Апостроф».

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В журналістському розслідуванні зазначається, що упродовж перебування Калинчука на посаді (з листопада 2022 по січень 2025 року) державне підприємство неодноразово зривало контракти на постачання зброї, що призвело до значних втрат для оборонної сфери. Зокрема, позови проти «Укрінмашу» подали Національна поліція та Державна прикордонна служба на загальну суму понад 950 млн грн.

Як пише «Апостроф», колишній очільник «Укрінмашу» та члени його родини задекларували елітну нерухомість, кілька автомобілів преміум-класу, значні суми готівкою та рахунки в іноземному банку. У самого Калинчука також знайдено в декларації годинник Rolex за 400 тис. грн. Його дружина у 2024 році зареєструвала компанію в Болгарії. У авторів розслідування виникло питання, чи не є ця фірма складовою в ланцюжку легалізації вкрадених коштів?

Окремо «Апостроф» наголошує на конфлікті інтересів: у 2024 році, ще бувши директором «Укрінмашу», Калинчук створив власну фірму ТОВ «Аркус Україна», яка має займатися такими ж функціями, як і «Укрінмаш». Формально він очолив її 22 січня 2025 року. Він — єдиний працівник цієї фірми. У 2024 році вона заробила майже 12 млн грн.

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За інформацією видання, правоохоронні органи наразі здійснюють перевірку фактів, викладених у матеріалі, зазначають журналісти. Розслідування може стати підставою для оголошення підозри екскерівнику держпідприємства.

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