На Житомирщині молода мати шпигувала для фсб, прикриваючись чотирирічною дитиною

Завербовані російською спецслужбою громадяни, які намагаються шпигувати на користь ворога, використовують різноманітні «легенди». Так, на Сумщині були викриті двоє російських інформаторів, які, вдаючи з себе рибалок, готували прорив ворожих ДРГ через державний кордон.

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А на Житомирщині СБУ затримала 22-річну мешканку Коростеня, яка розвідувала цікаві для противника об'єкти під виглядом прогулянок з чотирирічною дитиною. Українська спецслужба з'ясувала, що таким чином жінка намагалася отримати координати для корегування ракетно-дронових ударів рф по регіону.

«Щоб отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників. Для конспірації розвідвилазок агентка робила їх під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку „за легендою“ відводила до місцевого дитсадочка. У такий спосіб фігурантка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони», — зазначили в СБУ та додали, що жінка також шпигувала за рухом вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

Слідчі з'ясували, що на мешканку Коростеня представники ворожої спецслужби вийшли, коли молода мати шукала «додаткові заробітки» на Телеграм-каналах.

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Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше у Дніпрі СБУ викрила подружню пару, яка готовила теракти на території обласного центру, облаштувавши 6 тайників із саморобними вибуховими пристроями. Чоловік — контрактник ЗСУ, який займався підривною діяльністю під час відпусток.

Ілюстративне фото з Pixabay

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