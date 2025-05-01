«Я у твоїй касці і броніку»: вдова полеглого на війні з рф бойового медика приєдналась до лав захисників

«Киць, я у твоїй касці і броніку», — кілька днів тому написала полтавка Дарина Близнюк на своїй сторінці в інстаграмі. Наразі 31-річна жінка, мама малолітньої доньки, проходить базову загальновійськову підготовку.

ВІДЕО ДНЯ

Спорядження, у якому вона сфотографувалась, належить її чоловікові — санітарному інструкторові 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія». 32-річний молодший сержант Владислав Близнюк з позивним «Лука» родом з села Красна Лука Гадяцького (нині Миргородського) району загинув 11 листопада минулого року під Вовчанськом на Харківщині.

Владислав пішов воювати добровольцем через кілька місяців після початку повномасштабної війни. Дарина не стала відмовляти чоловіка від підписання контракту з Нацгвардією, бо розуміла: інакше він не зможе.

Дарина з чоловіком. Їхнє щастя забрала війна

РЕКЛАМА

Менш ніж за місяць до загибелі Станіслав закликав через соцмережі приєднуватися до ЗСУ тих, хто себе поважає: «Моя рота перебуває в третьому секторі за сім місяців. Деякі хлопці вже мають по 2−3 поранення. Деякі щасливчики ще свого чекають. Але загалом левова частка бійців своє отримала. Після лікувань вони знову повертаються і роблять далі роботу. З тяжкістю в колінах, з болями у спині, з неймовірним серцебиттям і тиском чоловіки за 40 несуть на собі вагу таку ж, як їхній вік. І робитимуть вони це, доки не зітруться повністю, або доки не попливе мозок від емоційних навантажень. Ми би дуже хотіли на ротацію. Хлопці та дівчата, нам вас не вистачає!»

Дарина першою відповіла: «Я приєднуюся!».

Жінка — педагог за освітою, заступник керівника складу E-commerce мультимаркету «Аврора». А її загиблий чоловік у цивільному житті спробував багато творчих професій. Закінчивши університет «Полтавська політехніка» за спеціальністю «Водовідведення і водні ресурси», працював у Києві адміністратором проєктів на каналі «ДІМ», створював документальні та історичні фільми. Сам зіграв кілька ролей у серіалах та документальних стрічках. Зокрема, виконав роль Михайла Врубеля у трьох частинах однойменної програми. З часом, через зміну команди, залишив роботу й виїхав до Німеччини. Повернувшись згодом на Полтавщину, прийшов працевлаштовуватися до «Аврори», де й познайомився з майбутньою дружиною.



Полтавському інтернет-виданню «Зміст» жінка розповідала, що Стас не був дотичним до медицини і до війни боявся крові. Але, переборовши свої страхи, пройшов навчання на бойового медика спочатку на Львівщині, потім у Німеччині. Рятував життя побратимів у Серебрянському лісі на Луганщині, у Вовчанську на Харківщині.

Станіслав, бувши бойовим медиком, врятував не одного побратима

РЕКЛАМА

За словами Дарини, її коханий чоловік дружив зі спортом, мав талант співака, писав вірші й відправляв їй романтичні листи, написані від руки, коли знаходився за сотні кілометрів від неї.

Вони мріяли про тихе сільське життя, про дітей, про свій городик і затишок. Але життя воїна обірвалося тоді, коли він, надавши першу медичну допомогу пораненим, вийшов з еваку й потрапив під танковий обстріл.

Дарина Близнюк продовжить справу свого чоловіка. Долучившись до патронатної служби «Хартії», вона, як і Станіслав, прагне допомагати бійцям, сім’ям поранених та загиблих.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію кохання ветерана та медсестри, які врятували одне одному життя.

РЕКЛАМА

Фото: інтернет-видання «Зміст»

33

Читайте нас у Facebook