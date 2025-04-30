Під приводом навчань: Зеленський попередив Європу про те, що Білорусь може стати новим плацдармом для агресії росії

Цього літа росія, яка продовжує атакувати мирні міста України, може готувати на території Білорусі якісь армійські заходи, прикриваючись військовими навчаннями.

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Про це на саміті Тримор’я заявив президент України Володимир Зеленський.

«Подивіться на Білорусь — цього літа росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці», — підкреслив Зеленський.

Під час виступу президент зазначив, що усім необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

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«Тому, будь ласка, залишайтесь на боці України. Ми щиро вдячні за вашу військову підтримку, і вона нам все ще необхідна, тому що росія хоче затягнути цю війну. Ми також цінуємо кожну інвестицію в нашу оборонну промисловість і обіцяємо: те, що ми створюємо зараз, буде захищати не тільки нас, а й тих, хто інвестує», — наголосив президент.

Раніше Зеленський запевняв, що президент рф путін зробить все, аби втягнути Білорусь у війну проти України.

Зокрема, під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України зазначив, що росія влітку 2025 року планує відправити до Білорусі підрозділи своєї армії під приводом «військових навчань», які нібито можуть призначатися для нападу на країни НАТО.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Київ готовий до можливого провалу мирного плану Дональда Трампа.

Фото Офісу президента

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