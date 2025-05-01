ЄС може розділити Україну та Молдову на шляху до членства

Європейський Союз розглядає можливість продовження процесу вступу з Республікою Молдова, відокремивши її від України, оскільки зусилля останньої щодо вступу до ЄС блокуються Угорщиною. Про це повідомила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос. Вона додала, що «не виключає роз'єднання» двох країн вже у червні, коли в Брюсселі буде прийнято кілька рішень, пов'язаних з розширенням, повідомляє moldova.europalibera.org.

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«Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першої групи переговорних розділів з Молдовою», — сказала вона, зазначивши, що Угорщина виступає лише проти вступу України.

Республіка Молдова та Україна досі разом робили кроки в процесі вступу до ЄС, який розглядав їх як тандем. Україна подала заявку на членство в лютому 2022 року, через кілька днів після вторгнення російської армії, і Молдова наслідувала цей приклад.

Минулого року 27 держав-членів ЄС дали зелене світло для початку переговорів про вступ з обома країнами-кандидатами, але жодного розділу переговорів ще не відкрито.

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Переговори з Україною блокує Угорщина, яка висунула низку перешкод та вимагала посилення прав угорської меншини на заході України. Усі рішення щодо розширення ЄС вимагають одностайності, тому Угорщина фактично може тримати Україну поза блоком стільки, скільки вважає за потрібне.

Марта Кос заявила, що існує навіть можливість того, що Республіка Молдова стане державою-членом до кінця її мандату, у 2029 році.

«Якщо під час нинішнього складу Європейської Комісії у нас не буде нових держав-членів, — додала Кос, — це буде вважатися провалом».

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Кос висловила жаль з приводу того, що Угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, якого вважають головним союзником путіна в ЄС, політизує процес вступу України.

«Україна зробила достатньо, можу сказати з власного досвіду, бо ми сприяли діалогу між Угорщиною та Україною», — сказала Марта Кос.

За її словами, Угорщина запропонувала багато переговорних пунктів, і Україна готова виконати їх усі. Але для Угорщини цього недостатньо.

Раніше повідомлялося, що головний суперник Віктора Орбана на виборах 2026 року Петер Мадяр провів опитування, в якому було порушено питання членства України в Європейському союзі. Результат: 58,18% респондентів відповіли «так».

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