Угорщина, представник якої взяв участь в інавгурації путіна, хоча більшість країн Європи проігнорували цю подію, продовжує гальмувати вступ України до ЄС. Серед 11 висунутих Угорщиною вимог до України стосовно захисту прав національних меншин є вимога визнати всю Закарпатську область «традиційно угорською» — навіть ті населені пункти, де угорці історично не жили. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на документ, до якого отримала доступ.

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Визначення місць з особливим рівнем гарантії прав нацменшин передбачено українським законодавством. «Зі значною кількістю» — це міста і села, де щонайменше 15% населення становлять представники меншини, а «традиційні» — це від 10% протягом останніх ста років.

У своїй вимозі Будапешт посилається на те, що загалом у Закарпатській області, згідно з переписом 2001 року, частка угорців становила понад 10%. Також Будапешт вимагає скасувати норму про відсоток: якщо там хоч скількись угорців жило традиційно, то це «угорська» територія.

За даними журналістів, Угорщина категорично вимагає використовувати перепис 2001 року, хоча відтоді кількість угорців у Закарпатській області скоротилася приблизно вдвічі.

Угорщина висуває Україні власні вимоги як умову неперешкоджання її вступу до Євросоюзу. Ці вимоги були передані представникам української влади у січні поточного року. Тоді угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто пояснював, що Угорщина хоче повернути права нацменшин, які були чинними до 2015 року. У червні Будапешт заявив, що не блокуватиме вступ України до Євросоюзу. За даними «Європейської правди», у документ, який є основою переговорів про вступ України, внесли угорські вимоги.

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Раніше повідомляли про те, що в Угорщині дозволили громадянам з протермінованим паспортом отримувати посвідку на проживання в країні.

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