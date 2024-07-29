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«Чому б Орбану не створити союз з путіним?»: польський дипломат виступив з різкою заявою

11:27 30 липня 2024
Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про помилкову, на його думку, політику ЄС і Заходу в цілому, а також «лицемірство Польщі». Під час виступу з трибуни Літнього вільного університету в Трансильванії (Румунія) голова угорського уряду похвалив Дональда Трампа та виступив на захист росії. Своєю чергою заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський оцінив політику Орбана як антиєвропейську, антиукраїнську та антипольську, пише pap.pl.

«Ми не ведемо бізнес з росією, на відміну від прем'єр-міністра Орбана, який перебуває на узбіччі міжнародного суспільства — як в Європейському союзі, так і в НАТО, — сказав Бартошевський. — Це була атака і на Польщу, і на США, і на Євросоюз, і на НАТО. Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їй так не подобаються та які нібито погано до неї ставляться. Чому б Орбану не створити союз з путіним та іншими авторитарними державами такого типу? Це за принципом: якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти».

Також заступник голови МЗС Польщі нагадав, що наразі Орбан блокує 2 мільярди злотих, належних Польщі від ЄС за відшкодування за військову техніку, яку Польща передала Україні.

«Він це блокує і каже, що буде продовжувати блокувати. Колись казали, що поляк і угорець — два брати, а тут така велика сварка в родині», — наголосив дипломат.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про європейський протест проти «миротворчої» діяльності Орбана. Нещодавно ще одна країна приєдналася до блокування головування Угорщини у Раді Європи.

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