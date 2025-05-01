На думку астрологині Людмили Булгакової, травень принесе удачу та добробут багатьом жителям Землі.



А мольфар Макс Гордєєв розповів, які саме події ждуть у травні представників кожного знаку Зодіаку.

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Гороскоп для Овна на травень 2025

Травень 2025 року для Овнів стане місяцем трансформації, внутрішнього пробудження та сміливих кроків до нового. Це період, коли зірки закликають вас переглянути свої цінності, змінити вектор руху та відкрити двері до можливостей, які раніше здавалися недосяжними. Сонце до 21 травня перебуватиме в Тельці, акцентуючи увагу на матеріальній стабільності, ресурсах і вашій самооцінці. Ви будете зосереджені на тому, щоб укріпити фундамент свого життя — як у фінансовому, так і в духовному плані. Після 21 травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на комунікацію, нові знання, подорожі та соціальні зв’язки. Це час, коли ваші слова матимуть силу, а ідеї — потенціал змінити реальність.

Травень для Овнів — це не просто черговий місяць, а портал до нового рівня самосвідомості. Ви відчуєте, як старі шаблони руйнуються, а на їхньому місці народжується щось справжнє, потужне й автентичне. Ваш внутрішній вогонь, який іноді приглушувався сумнівами чи зовнішніми обставинами, спалахне з новою силою. Але зірки попереджають: не поспішайте. Перші десять днів місяця можуть бути емоційно нестабільними, тому уникайте імпульсивних рішень. Дозвольте подіям розгортатися природно, довіряйте своїй інтуїції та пам’ятайте, що кожен крок у травні — це інвестиція у ваше майбутнє.

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Сприятливі дні: 6, 11, 17, 23, 29

Несприятливі дні: 2, 8, 14, 20, 26

Гороскоп для Тельця на травень 2025

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Травень 2025 року для Тельців стане місяцем розкриття внутрішнього потенціалу, гармонізації душі та тіла, а також сміливого руху до нових горизонтів. Це період, коли зірки закликають вас відпустити прив’язаність до звичного і дозволити собі мріяти масштабніше. Сонце у вашому знаку до 21 травня наповнить вас енергією впевненості, творчого натхнення та бажання проявити себе у світі. Ви будете подібні до квітучого саду, що притягує погляди своєю красою і силою. Після 21 травня, коли Сонце увійде в знак Близнюків, ваш фокус зміститься на спілкування, навчання та розбудову зв’язків, які відкриють двері до нових можливостей.

Це час, коли Тельці відчують себе на порозі великої трансформації. Ваш природний прагматизм і любов до стабільності стануть міцним фундаментом, але зірки шепочуть: дозвольте собі трохи легкості, експериментів і навіть хаосу. Це місяць, коли ви можете знайти баланс між земною практичністю та космічною мрійливістю, між бажанням укорінитися і прагненням літати. Уникайте надмірної впертості в першій половині місяця, коли зовнішні обставини можуть вимагати гнучкості. Довіряйте своєму внутрішньому компасу, і травень стане для вас періодом, коли ви відкриєте нові грані себе.

Сприятливі дні: 3, 13, 17, 21, 28

Несприятливі дні: 1, 7, 15, 22, 27

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Гороскоп для Близнюків на травень 2025

Травень 2025 року для Близнюків стане місяцем інтелектуального пробудження, динамічних змін і пошуку внутрішньої гармонії. Це період, коли зірки запрошують вас розправити крила своєї допитливості, зануритися в нові ідеї та дозволити собі бути багатогранними, як коштовний камінь, що переливається на світлі. Сонце перебуватиме в Тельці на початку місяця, акцентуючи увагу на внутрішній рефлексії, духовному зростанні та завершенні старих справ. Ви будете схожі на мандрівника, який, перш ніж вирушити в нову подорож, оглядає свої запаси і залишає зайвий багаж. З наближенням кінця травня Сонце увійде в ваш знак, розпалюючи вашу енергію, харизму і жагу до спілкування, що відкриє двері до нових можливостей у всіх сферах життя.

Це час, коли ваш розум стане вашим найпотужнішим інструментом. Ваші слова матимуть вагу, ідеї — силу, а зв’язки — потенціал змінити вашу реальність. Але зірки попереджають: уникайте розпорошення енергії. Ваша природна багатозадачність може призвести до хаосу, якщо не встановити чіткі пріоритети. Друга половина місяця може принести спокуси відволіктися на дрібниці, тому тримайте фокус на тому, що дійсно важливо. Це місяць, коли ви можете не лише відкрити нові двері, а й знайти ключ до себе справжнього.

Сприятливі дні: 4, 12, 16, 20, 27

Несприятливі дні: 3, 5, 14, 22, 28

Гороскоп для Рака на травень 2025

Травень 2025 року для Раків стане місяцем емоційної ясності, інтуїтивного зростання та відновлення внутрішньої рівноваги. Це період, коли зірки запрошують вас зануритися в глибини своїх почуттів, довіритися внутрішньому голосу та знайти гармонію між серцем і розумом. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на ваших соціальних зв’язках, дружбі та спільних цілях, спонукаючи вас об’єднуватися з тими, хто поділяє вашу мрію. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ви відчуєте потребу в тиші, саморефлексії та підготовці до нового циклу, який незабаром почнеться.

Це час, коли ви будете подібні до перлини, що формується в мушлі: ваші внутрішні процеси, хоч і приховані від світу, приведуть до створення чогось прекрасного. Ваша природна чутливість допоможе вам відчути, куди рухатися, але зірки радять уникати надмірного занурення в емоції інших людей. Уникайте поспішних рішень у середині місяця, коли можливі непорозуміння через зовнішні обставини. Дозвольте собі пливти за течією, і травень стане місяцем, коли ви знайдете внутрішній спокій і нові можливості.

Сприятливі дні: 7, 13, 19, 25, 30

Несприятливі дні: 3, 9, 15, 21, 27

Гороскоп для Лева на травень 2025

Травень 2025 року для Левів стане місяцем блискучих можливостей, внутрішньої сили та кар’єрного розквіту. Це період, коли зірки підсилюють вашу природну харизму, закликаючи вас сяяти яскравіше, ніж будь-коли, і брати на себе роль лідера у всіх сферах життя. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на вашій кар’єрі, репутації та довгострокових цілях, спонукаючи вас укріпити своє становище. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на дружні зв’язки, командну роботу та мрії, які ви хочете реалізувати разом із однодумцями.

Це час, коли ви будете подібні до сонця на небосхилі: ваш вогонь притягуватиме погляди, а ваша впевненість надихатиме інших. Але зірки попереджають: уникайте надмірної самовпевненості в першій половині місяця, коли можливі дрібні перешкоди. Довіряйте своїй інтуїції, але залишайтеся відкритими до порад тих, кому довіряєте. Це місяць, коли ви можете не лише досягти нових висот, а й відкрити в собі нові таланти.

Сприятливі дні: 4, 10, 16, 22, 28

Несприятливі дні: 1, 7, 13, 19, 25

Гороскоп для Діви на травень 2025

Травень 2025 року для Дів стане місяцем розширення горизонтів, інтелектуального зростання та пошуку сенсу у всьому, що ви робите. Це період, коли зірки запрошують вас вийти за межі повсякденної рутини, відкрити нові знання та знайти натхнення у незвіданих сферах. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на вашій потребі в навчанні, подорожах і духовному розвитку, спонукаючи вас шукати відповіді на глибокі питання. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на кар’єру, репутацію та амбіції, відкриваючи двері до професійного визнання.

Це час, коли ви будете подібні до дослідника, який прокладає нові маршрути: ваш аналітичний розум і прагнення до досконалості допоможуть вам знайти шлях до гармонії та успіху. Але зірки попереджають: уникайте надмірного перфекціонізму в середині місяця, коли можливі затримки чи непорозуміння. Дозвольте собі бути гнучкими, і травень стане місяцем, коли ви відкриєте нові можливості для зростання.

Сприятливі дні: 5, 11, 17, 23, 29

Несприятливі дні: 2, 8, 14, 20, 26

Гороскоп для Терезів на травень 2025

Травень 2025 року для Терезів стане місяцем глибоких трансформацій, пошуку внутрішньої рівноваги та укріплення зв’язків із близькими. Це період, коли зірки закликають вас зануритися в емоційну глибину, переосмислити свої цінності та знайти гармонію між особистими бажаннями і зовнішніми обставинами. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на вашій потребі в трансформації, інтимних зв’язках і фінансовій стабільності, спонукаючи вас працювати над спільними ресурсами. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на навчання, подорожі та розширення кругозору, що відкриє двері до нових перспектив.

Це час, коли ви будете подібні до художника, який балансує між світлом і тінню на своєму полотні: ваша природна здатність знаходити гармонію допоможе вам створити шедевр із хаосу. Але зірки попереджають: уникайте надмірного прагнення догодити іншим у першій половині місяця, коли можливі емоційні перепади. Довіряйте своїй інтуїції, і травень стане місяцем, коли ви знайдете новий рівень внутрішньої сили.

Сприятливі дні: 6, 12, 18, 24, 30

Несприятливі дні: 3, 9, 15, 21, 27

Гороскоп для Скорпіона на травень 2025

Травень 2025 року для Скорпіонів стане місяцем глибоких емоційних зв’язків, інтуїтивних прозрінь і можливостей для партнерства. Це період, коли зірки підсилюють вашу природну здатність бачити те, що приховано, і закликають вас довіритися своїй внутрішній силі. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на ваших стосунках, партнерстві та співпраці, спонукаючи вас укріплювати зв’язки з близькими людьми. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на трансформацію, спільні ресурси та глибокий самоаналіз, що відкриє двері до нового розуміння себе.

Це час, коли ви будете подібні до фенікса, який готується до нового польоту: ваша здатність відпускати старе і відроджуватися допоможе вам знайти нові джерела сили. Але зірки попереджають: уникайте надмірного контролю в середині місяця, коли можливі напружені ситуації. Дозвольте подіям розгортатися природно, і травень стане місяцем, коли ви відкриєте нові глибини у собі та своїх стосунках.

Сприятливі дні: 7, 13, 19, 25, 31

Несприятливі дні: 4, 10, 16, 22, 28

Гороскоп для Стрільця на травень 2025

Травень 2025 року для Стрільців стане місяцем активного руху, самопізнання та прагнення до свободи. Це період, коли зірки підсилюють вашу природну жагу до пригод, закликаючи вас досліджувати нові можливості та розширювати свої горизонти. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на вашій повсякденній рутині, здоров’ї та роботі, спонукаючи вас навести лад у щоденних справах. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на партнерство, стосунки та співпрацю, відкриваючи двері до нових зв’язків.

Це час, коли ви будете подібні до стріли, випущеної з лука: ваша енергія спрямована вперед, але важливо точно обрати ціль. Зірки попереджають: уникайте імпульсивності в першій половині місяця, коли можливі дрібні перешкоди. Зберігайте оптимізм, і травень стане місяцем, коли ви зможете досягти нових вершин і знайти радість у процесі.

Сприятливі дні: 6, 12, 18, 24, 30

Несприятливі дні: 3, 9, 15, 21, 27

Гороскоп для Козерога на травень 2025

Травень 2025 року для Козерогів стане місяцем творчого розквіту, самовираження та укріплення особистих зв’язків. Це період, коли зірки підсилюють вашу природну дисципліну, але закликають додати до неї нотку радості і легкості. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на вашій творчості, романтиці та задоволенні від життя, спонукаючи вас насолоджуватися простими радощами. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на роботу, здоров’я та повсякденну рутину, що відкриє двері до нових звичок і порядку.

Ви будете подібні до садівника, який дбайливо доглядає за рослинами: ваша праця і терпіння принесуть плоди, якщо ви додасте до них краплю натхнення. Зірки попереджають: уникайте надмірної серйозності в першій половині місяця, коли можливі дрібні затримки. Дозвольте собі розслабитися, і травень стане місяцем, коли ви знайдете баланс між обов’язками і радістю.

Сприятливі дні: 5, 11, 17, 23, 29

Несприятливі дні: 2, 8, 14, 20, 26

Гороскоп для Водолія на травень 2025

Травень 2025 року для Водоліїв стане місяцем внутрішньої свободи, інноваційних ідей та укріплення домашнього затишку. Це період, коли зірки підсилюють вашу природну оригінальність, закликаючи вас мислити нестандартно і водночас будувати міцний фундамент для майбутнього. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на вашому домі, сім’ї та емоційній безпеці, спонукаючи вас створювати затишок і гармонію. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на творчість, романтику та самовираження, відкриваючи двері до нових джерел радості.

Ви будете подібні до винахідника, який поєднує нові ідеї з практичними рішеннями: ваша уява і прагнення до змін допоможуть вам знайти баланс між свободою та стабільністю. Зірки попереджають: уникайте надмірного відсторонення в середині місяця, коли можливі емоційні непорозуміння. Будьте відкриті до близьких, і травень стане місяцем, коли ви зможете реалізувати свої ідеї та відчути себе в гармонії.

Сприятливі дні: 7, 13, 19, 25, 31

Несприятливі дні: 4, 10, 16, 22, 28

Гороскоп для Риб на травень 2025

Травень 2025 року для Риб стане місяцем інтуїтивного пробудження, емоційного зцілення та розширення соціальних зв’язків. Це період, коли зірки підсилюють вашу природну чутливість, закликаючи вас довіряти своїм мріям і знаходити гармонію у спілкуванні. На початку місяця Сонце в Тельці акцентує увагу на вашій комунікації, навчанні та коротких подорожах, спонукаючи вас ділитися ідеями та зміцнювати зв’язки. Наприкінці травня, коли Сонце перейде до Близнюків, ваш фокус зміститься на дім, сім’ю та емоційну безпеку, відкриваючи двері до створення затишку.

Ви будете подібні до річки, що тече м’яко, але з глибиною: ваша інтуїція і співчуття допоможуть вам знаходити шлях навіть у найскладніших ситуаціях. Зірки попереджають: уникайте надмірного занурення в емоції інших у середині місяця, коли можливі перевантаження. Зберігайте межі, і травень стане місяцем, коли ви зможете зцілити себе та надихнути інших.

Сприятливі дні: 6, 12, 18, 24, 30

Несприятливі дні: 3, 9, 15, 21, 27

Також мольфар поділився ритуалом, який допоможе тим українцям, кому потрібні гроші у найближчому майбутньому, хто якимось чином «вліз в борги» і скаржиться на відсутність грошей.

«Цей ритуал спрацює дуже швидко. Він дійсно принесе вам «екстрені гроші», — обіцяє мольфар.

Нагадаємо, раніше астрологиня Катерина Соловйова розповіла, кому обов'язково пощастить до 20 травня.

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