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Земля не буде липнути до лопати: що зробити, щоб навіть пенсіонери змогли копати город без зусиль

12:55 1 травня 2025
Пенсіонер на городі. Фото Pixabay

З 13 по 19 травня, коли Місяць спадає, агрономи радять сіяти моркву, буряки та картоплю.

В той же час синоптики на другу декаду місяця прогнозують дощі. Тому не виключено, що роботи на дачі доведеться виконувати після дощу. А, як відомо з досвіду, коли земля прилипає до лопати, інструмент стає важчим, робота сповільнюється, а сили витрачаються набагато швидше. Однак є кілька простих і доступних методів, які допоможуть уникнути цієї проблеми, пише Styler.

Порада № 1. Регулярно очищуйте та шліфуйте поверхню. Після кожного використання дуже важливо повністю очищати лопату від залишків землі, пилу та бруду. Налиплий бруд з часом утворює шорсткий шар, який тільки посилює проблему прилипань. Щоб уникнути цього, обробіть робочу частину наждаковим папером або жорсткою металевою щіткою. Шліфування зробить поверхню леза рівною і зменшить тертя з ґрунтом. Чим гладкіша поверхня інструмента, тим легше працювати навіть у важких умовах.

Порада № 2. Вчасно заточуйте лезо. Гостра лопата набагато ефективніше розрізає ґрунт і не дає землі прилипати великими шматками. Регулярне заточування допоможе прибрати дрібні тріщини і нерівності, в яких може затримуватися волога і бруд. Для цього можна використовувати спеціальні напилки або шліфувальні камені. Гостре лезо забезпечує легке проникнення в землю і зменшує навантаження на руки. Якщо заточувати інструмент хоча б раз на кілька тижнів, праця стане приємнішою і менш виснажливою.

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Порада № 3. Обробляйте спеціальними засобами. Щоб земля не прилипала до леза, його можна обробити різними захисними речовинами. Один із найпростіших способів — натерти робочу частину рослинною олією або мастилом. Також добре працюють графітовий порошок, силіконові спреї чи популярна рідина WD-40. Ці засоби створюють тонкий захисний шар, який відштовхує вологу і бруд. Регулярна обробка інструмента дозволяє зберігати його у чудовому стані протягом усього сезону.

Порада № 4. Правильно зберігайте лопату. Не менш важливо дбати про те, де і як ви зберігаєте свій садовий інструмент. Якщо залишити лопату у вологому місці, на ній швидко з’явиться іржа, до якої миттєво почне липнути земля. Найкраще тримати інструмент у сухому, добре провітрюваному приміщенні. Перед зберіганням завжди очищайте лопату і при потребі додатково змащуйте її антикорозійними засобами. Дбайливе зберігання допоможе продовжити термін служби інструмента та зробить роботу з ним набагато легшою.

Також «ФАКТИ» давали поради щодо вибору добрива для бульби при її посадці.

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