Щороку буде рясний урожай: як обрати добриво для бульби при посадці

Якщо дотримуватись правил посадки бульби, ви зможете щороку тішитись рекордними врожаями. Секрет успіху — правильно підібране добриво — його ефективність підтверджується кожного сезону. Завдяки цьому картопля отримує підтримку на кожному етапі росту, від коренів до рясних і здорових бульб, пише видання Zielonyogrodek.

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Комплексне добриво має містити такі макроелементи, як азот, фосфор і калій, а також важливі мікроелементи, такі як магній і сірка. Азот забезпечує швидкий ріст надземних частин і самих бульб, що важливо на ранніх стадіях розвитку. Краща якість врожаю: калій відіграє важливу роль у синтезі крохмалю та підвищує вміст вітамінів, що робить бульби не тільки більшими, але й здоровішими.

Стійкість рослин: фосфор підтримує розвиток коренів, що призводить до кращої стійкості рослин до екологічних стресів, таких як посуха та хвороби.

Найкраще використовувати добриво навесні, безпосередньо перед посадкою картоплі. На легких ґрунтах добриво можна рівномірно розподілити та обережно вмішати в ґрунт безпосередньо перед посадкою бульб. У більш важкі ґрунти його рекомендується вносити вже під час осіннього перекопування ґрунту на ділянці, що дозволяє краще зв’язувати поживні речовини з ґрунтом.

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Під картоплю, вирощувану для раннього врожаю, можна також використовувати швидкорозчинні добрива, наприклад аміачну селітру.

Окрім комплексного добрива, є природні методи удобрення. Гній і компост: натуральні добрива, які чудово збагачують ґрунт азотом та іншими мікроелементами. Найкраще вносити гній восени, щоб він встиг компостувати до весняного посіву. Зелене підживлення: вирощування бобових культур, таких як люпин або конюшина, а потім їх оранка — чудовий спосіб природного збагачення ґрунту азотом.

Деревна зола: багата калієм, ідеально підходить для періодичного використання як доповнення до інших методів удобрення, особливо на кислих ґрунтах.

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Раніше досвідчені садоводи розповіли, як можна отримати два врожаї картоплі.

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