Тільки заради сексу не цікаво: Огнєвіч пояснила, для чого їй потрібен чоловік

Злата Огнєвіч, яку відома викладачка з вокалу Олена Українець вважає однією з найкращих вітчизняних співачок, поки що не змогла знайти собі пару.



Про причини невдач на особистому фронті Злата спробувала пояснити в інтерв'ю українській журналістці Марічці Падалко.

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Так, коли журналістка запитала співачку, чи потрібна їй друга половина, та відповіла стверджувально. Але чоловік повинен бути сильнішим за Злату, і в цьому вся складність.

«Друга половинка має мати більш „сталевіші яйця“, аніж в мене», — відповіла жартома Злата.

Під цим співачка розуміє, що вона б з таким чоловіком відчувала себе в безпеці, і могла дати «слабинку» в тому, що їй не потрібно боротися проти всього світу за своє місце під сонцем, «відчути слабкість», відчути себе жінкою.

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Злата не приховує, що шукає чоловіків на сайтах — але не знайомств, а тих, що пропонують послуги сантехніків, електриків тощо.

«Стосовно чоловіка, я мушу в нього запитати: „Ти мені щоб що, для чого?“ У мене є квартира, у мене є автівка, у мене є професія, у мене є інтелект, я можу заробити — ти мені для чого? Для сексу? Ну, є багато способів знайти собі чоловіка для сексу», — додала вона.

При пошуку супутника життя Злата виступає за те, щоб у неї з майбутнім чоловіком була єдність вподобань, єдність життєвих цінностей, щоб вони були самі по собі цілісні особистості, і разом їм було просто добре, щоб вони доповнювали одне одного. Тільки заради сексу — не цікаво.

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Відзначимо, що перед Великоднем Злата вразила фанів своєю вправністю у фарбуванні яєць.

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