Дісталося навіть Klavdia Petrivna: викладачка вокалу розкритикувала майже всіх відомих українських співачок

У виконавиці Klavdia Petrivna, яка вміє не тільки гарно співати, але й дивувати українців своїми «пророцтвами», дуже неприємний голос.

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Таку думку висловила в інтерв'ю вчителька з вокалу Олена Українець, чиї ролики в ТікТок набирають мільйони переглядів.

«Я страшенно не люблю, як вона співає. У неї прикольні пісні, класний проєкт. Але я терпіти не можу, як вона співає. Ну окей, гумористичні пісні співаєш. Що з цим далі зробиш? Ти будеш трагічну пісню таким голосом співати, серйозно? Це ж кринж. І кринж не в тому навіть, що вона так співає. А в тому, що мені здається професійний співак має співати по-всякому. Він має співати і оперу, і народний, і джаз, і хор, і Джамалу — все має співати. Тому що йому має бути комфортно», — зазначила Олена Українець.

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Також дісталося від викладачки вокалу Олі Поляковій та Наді Дорофєєвій. Ба більше, Українець навіть Джамалу не вважає вокалісткою, хоча їй і подобається її творчість. Щодо Полякової, то викладачка стверджує, що вона занадто старається і непрофесійно володіє голосом. А от Дорофєєва, на думку Українець, специфічно виконує пісні. Олена зізнається, що така манера співу її дратує.

«Я дуже люблю творчість Джамали, вона мені подобається, вона крута професіоналка, але — ні, як вокалістка ні. Оля Полякова… Жесть. Як людина — вона крута, як співачка — мати рідна. Вона ж перевчалася з академістки на естрадну. Десь, мені здається, щось вона недовчилася. Можливо, це її стиль, але я говорю з професійної точки зору. Я не скажу, що вона кричить, але занадто старається. Це непрофесійне володіння голосом. Дорофєєва — ні. Поясню чому… Одна причина і в неї, і в Трінчер. Навіщо весь час гнусавити? Чи це вони спеціально роблять, чи якусь фішку зробили. Це мене дратує!» — ділиться викладачка.

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А от Злату Огнєвіч Українець вважає найкращою в Україні вокалісткою, адже вона може заспівати в будь-якому жанрі. Також викладачці подобається MONATIK. За словами Олени, артист співає легко і це відчувається. Окрім того, Українець похвалила MELOVIN. Вона говорить, що співак за останній рік помітно попрацював над собою та став професіоналом.

«Я вважаю, що з вокалісток, тих, що я знаю, найкрутіше співає Злата Огнєвіч. MONATIK дуже круто співає, дуже легко! Яка б це не була пісня, вона звучить легко на вуха. Немає відчуття, що тобі хочеться йому допомогти. І MELOVIN! Але останній рік. Він чи собою займався, чи щось таке, але він став співати круто», — додала викладачка вокалу.

Щоправда, користувачі були обурені коментарями Олени Українець. Юзери заступилися за Klavdia Petrivna, Олю Полякову та Надю Дорофєєву. Також викладачку вокалу звинуватили в непрофесіоналізмі.

Зазначимо, що Олена Українець стала відомою завдяки TikTok. Вона публікувала відео, де показувала, як працює з учнями. Один із таких роликів запримітила американська співачка Леді Гага. На відео учениця Українець співала хіт виконавиці. Леді Гага у коментарі підтримала дівчинку.

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