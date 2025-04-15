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Фарбуємо серветкою: Злата Огнєвіч вразила писанками

10:44 16 квітня 2025
Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка шокувала зізнанням, показала, як готується до свята Великодня. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео, на якому розмальовує яйця за допомогою фарб та серветок. У Злати це виходить дуже вправно і швидко. Вона написала і рецепт приготування святкових писанок.

«Тепло рук, кольори весни та трішки магії — фарбуємо великодні яєчка серветкою, — розповіла співачка. — Малюємо узори желеподібними барвниками. Замотуємо яйце у серветку. Тепла вода плюс столова ложка оцту. Даємо підсохнути декілька хвилин. Візерунки можуть бути різні. Розмотуємо — і вуаля!»

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Підписники оцінили варіант розфарбовування та запитали про фарбу, яку використовувала співачка.

«Мене теж цікавить, які фарби використовували?» — спитали у мережі.

«Це гелеві фарби, кандурин», — додали у коментарях.

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«Ми з донькою фарбуємо за допомогою серветок і фломастерів — цікаво і дуже просто», — поділилися досвідом.

«Яка краса, — оцінили писанки. — А ще — це дивовижне відчуття. Це я про те, що відчуваємо, коли-но тільки так чекаємо свята. На жаль, затьмарені війною, та світлом сповнені серця».

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Раніше «ФАКТИ» публікували унікальний рецепт паски з лимонним курдом.

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