Почала все з нуля: відома співачка зізналася у проблемах

Популярна співачка Тетяна Піскарьова зізналася, як подолала складний період у житті. На початку великої війни артистка, як і багато українців, почувалася розгубленою і вважала, що її карʼєра закінчилася. Вона покинула Україну разом з двома доньками, а вже через півтора роки повернулася до Києва. Співачка зізнається, що інакше просто би зійшла з розуму.

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Тетяна з доньками

«Я почала все з нуля, — зізналася Тетяна у проєкті „Моя історія“. — До війни мені здавалося, що я сформована людина. Але вторгнення стало тим самим рубіконом, який розділив життя на „до“ і „після“… Я раптом відчула, що я — ніхто, в повному сенсі цього слова. І звати мене ніяк. Це складно пояснити… В одну мить з’явилося лише одне питання: як зберегти життя? Своє, дітей, родини… Я більше не артистка. Я не співачка. Зали зникли. І ти не знаєш, чи вони повернуться. Людини, яка була публічною, більше не існує».

Тетяна прислухалася до поради чоловіка і поїхала в Чорногорію, щоб бути з дітьми в безпеці. Але, зізнається, що абсолютно не була готова до того і важко пережила ті півтора року.

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Тетяна із чоловіком

«Морально було важко, — згадала співачка. — Півтора року постійно стежила за новинами, тримала руку на пульсі, бо переживала за родину — маму, братів, друзів в Україні… Мій психоемоційний стан був на межі, і я вирішила, що потрібно повернутися додому. Це було дуже складно, але я відчула, як важливо бути вдома, серед своїх».

Артистка розповіла, що згодом настав момент, коли вона знову повернулася до творчості і зараз підтримує своє ментальне здоровʼя не тільки роботою, а і простими речами.

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«Зранку дивлюся в дзеркало й кажу: „Я себе люблю. Ти молодець, Таню!“, — зізнається Піскарьова. — Так, можливо, вчорашня картопелька з оселедцем на ніч була зайва, але нічого! Червона помада — і пішли! Маю щоденник, розписаний по годинах. Не для того, щоб не забути, а щоб бути в дії… Я люблю готувати, і вже планую свято Перемоги. У мене буде холодець, буде качка, до горілки — одне, до вина — інше. Я вже знаю, хто буде в хаті. А двері просто відкриються — і всі зайдуть. І це буде найщасливіша мить».

Раніше популярна співачка несподівано звернулася до мережі.

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