Втомлена: популярна співачка несподівано звернулася до мережі
Популярна співачка та композиторка Світлана Тарабарова, яка вразила зізнанням, звернулася до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вона відверто розповіла про свій стан та почуття, які зараз у ній вирують. За словами Світлани, вона відчуває надію та любов. Співачка звернулася до своїх підписників, щоб вони поділилися тим, що зараз на душі. До допису Тарабарова виклала світлини та відео з молодшою донькою. Нагадаємо, у 2023 році співачка втретє стала мамою.
«Опишіть свій стан трьома словами прямо зараз, — звернулася до шанувальників Світлана. — Мій: віра. надія. любов».
У мережі підтримали ідею артистки та поділилися своїми почуттями.
«Втомлена, сильна, чекає», — написали у коментарях.
«Надія, віра — це точно описує стан, та любов, бо без неї ніяк», — поділилися думками.
«Дякую за вашу світлу музику, вона надихає жити кожну хвилину», — зізналися у мережі.
«Сум, надія, очікування», — розповіли про свій стан.
Раніше повідомлялося, що популярний телеведучий втретє став батьком.144
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