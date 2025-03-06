Нереальна: мережа вражена новою роботою Наді Дорофєєвої

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка вразила мережу, випустила новий хіт. Пісню «Додайте світла» вона написала разом зі своїм другим чоловіком Мішею Кацуріним та відомим продюсером Іваном Клименко. Режисером кліпу на цю композицію став популярний хореограф Руслан Махов. На своїй сторінці у соціальній мережі Надя зізналася, що під час народження пісні не думала, що її слова будуть звучати актуально саме зараз.

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«Коли ми писали цю пісню, навіть уявити не могли, наскільки вона буде актуальною саме зараз, — написала Дорофєєва. — Кажуть, що в кінці тунелю завжди є світло. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно…»

Танцювальний кліп знімали у Києві, у порожньому індустріальному павільйоні, де проводяться відомі столичні барахолки.

Шанувальники співачки подякували за якісну роботу.

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«Розкішна ти, розкішний кліп!» — поділився враженням Міша Кацурін.

«Дууууууже класно! — були вражені шанувальники. — Кліп — бомбіта!!! Пісня нереальна».

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«Надя — обʼєктивно королева українського шоу-бізнесу, — визнали у коментарях. — Кожен трек — хіт, кожен кліп — розрив, кожна колаборація зводить з розуму!!!»

«Танцівники гарно танцюють», — відмітили хореографію кліпу.

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Раніше перший чоловік Дорофєєвої співак Володимир Дантес вразив неочікуваним зізнанням.

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