Курс долара на початку травня очікують нові зміни: про що йдеться

Курс долара в Україні останнім часом помітно впав, що пояснюється загальносвітовою тенденцією. А невдовзі на американську валюту та її обмін на гривню почнуть діяти нові чинники, які можуть серйозно вплинути на стабільність національної валюти.

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Про це «ФАКТАМ» заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тарас Лєсовой. За його словами, на валютний ринок впливатимуть одразу кілька факторів.

Серед них банкір назвав такі:

- сезонна пропозиція валюти з боку експортерів знижується, проте навряд чи попит суттєво зросте, тому що починається сезон податкових платежів і для сплати податків буде потрібна гривня;

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- зміцнення гривні останнім часом частково зумовлене підвищеною обліковою ставкою, оскільки висока вартість грошей також гальмує споживчі ціни;

- зовнішня торгівля: відновлення судноплавства підвищує експортну активність, отже, зростають надходження валюти в резерви. Усередині країни йде посівна, що разом із пожвавленням базових секторів економіки формує позитивну тенденцію для ВВП.

Водночас ситуація у світовій економіці залишиться напруженою: призупинення «мит Трампа» не означає їх скасування, тому загроза «торговельних воєн» залишиться актуальною. Для України головний ризик — це відносини США та ЄС, що потенційно може вплинути на обсяги зовнішньої допомоги. Важливим буде й можливе підписання угоди про «корисні копалини» зі США.

При цьому, на думку експерта, у травні варто очікувати зростання споживчих цін на 1,5%, що може стимулювати подальші дії регулятора в напрямку підтримки гривні, а значить, і курсової стабільності. Також у фокусі очікується скасування преференцій ЄС для українського експорту з червня.

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«Щодо курсу: станом на 1 травня офіційний курс може перебувати в межах 41,2−41,6 грн/$, що означає його можливе зниження на 1−1,5% з початку року. У травні можливе зростання курсу в середньому на 1%, з потенційним виходом у діапазон 41,6−42 грн/$ до кінця місяця», — резюмував Тарас Лєсовой можливі зміни на валютному ринку на початку травня.

Раніше «ФАКТИ» писали, що поки курсу гривні в Україні ніщо не загрожує, нацвалюта, як і раніше, буде стабільною.

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