Ціни на пластикові вікна: від чого залежить вартість

Мабуть, будь-хто, хто хоч раз замислювався про встановлення пластикового вікна, стикався з простим і водночас підступним запитанням: «А скільки коштує звичайне вікно?» Начебто — елементарно. Але замість конкретної суми людина потрапляє у діалог, який швидко перетворюється на філософський диспут: «А що це таке — стандартне вікно?» І ось ти вже не просто купуєш склопакет, а пірнаєш з головою у світ профілів, армування, фурнітури, монтажної піни та інших «страшилок». Наче дрібниці. Але саме з цих дрібниць складається ваш майбутній комфорт. І ціна, звісно. А ще — терміни, якість монтажу та репутація виробника, про які одразу не думаєш. Тому що за запитанням «Скільки коштує вікно?» завжди ховається ціла історія вибору.

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Чому одне й те саме вікно коштує по-різному?

На вигляд — два однакові вікна, профіль той самий, назва фірми теж. Але на пластикові вікна Київ ціни відрізняються на тисячі.

Перше, що варто уточнити, хто перед вами: виробник чи дилер?

1. Виробник — це компанія, яка має своє обладнання, складальний цех, а також люди в білих халатах, які знають, чим відрізняється армування 1,2 мм від 1,5 мм. Вони роблять вікна з нуля, контролюють кожен крок і загалом можуть гарантувати якість.

2. Дилер — посередник. Він замовляє вікна на заводі, отримує знижку та продає вам із націнкою. Нормально? Цілком. Але націнка та контроль якості — речі різні, як Так і Ні.

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А ще є різний підхід до технології: хтось економить на профілі (тонше робить зовнішню стінку), хтось — на армуванні (а потім раму «веде»), а хтось — на фурнітурі (і ручка заїдає на третій день). Багато залежить від комплектації: подвійний чи потрійний склопакет, енергозберігаюче покриття, москітна сітка, дитячі замки — все це впливає на ціну. Крім того, вартість може змінюватись в залежності від сезону, акцій або навіть складності установки у конкретному отворі.

Звідки береться підсумкова вартість?

Добре, припустимо, ви вибрали надійного виробника. Але й у нього ціни на пластикові вікна можуть плавати. Від чого залежить?

1. Комплектуючі.

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• Підвіконня (дешеві з часом тріскаються та жовтіють).

• Відлив (дешевий голосно «звучить» під час дощу).

• Відкоси (ширина та матеріал мають значення).

• Фурнітура (чим надійніше, тим довше слугує вікно).

• Піна, кріплення, куточки — ті самі «невидимки», які забезпечують надійне встановлення.

Економія на цих деталях може призвести до повторного ремонту через рік-два.

1. Особливості об'єкта.

• У панельних будинках монтаж простіше та дешевше.

• У цегляних — ширші відкоси, товщі стіни, більше монтажної піни, а іноді й цегли. Все це — додаткові витрати.

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А якщо будинок старий і при демонтажі обсипаються стіни — ціни зростуть на очах.

1. Додаткові послуги.

• Доставка.

• Демонтаж старого вікна.

• Підйом на поверх.

• Винесення будівельного сміття.

• Москітні сітки (але ж «антикішка» — це не жарт, особливо якщо є діти або хвостаті улюбленці);

• Дитячі замки, вентиляційні клапани, монтаж під кондиціонер.

Якщо все це не враховано одразу, ви отримаєте «смачні» ціни на вікна у рекламі, а потім «несподіванку» у процесі. І, звісно, у чеку.

Маленький приватник чи велика фірма?

Ще один цікавий момент. Маленькі компанії (або приватні майстри) часто роблять дешевше. Менше людей — менше витрат. Але є аспект: якщо щось піде не так, знайти майстра може виявитися складно. У великих компаній, таких як «Стандарт вікна», з цим простіше: є гарантія, менеджер, відділ сервісу. Тут уже кожен вирішує сам: що важливіше — трохи заощадити чи отримати впевненість у майбутньому?

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Фото Pixabay

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