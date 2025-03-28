Затверділий після від зими бруд на вікнах видаляється за секунди: допоможе секретний інгредієнт

Щоб не витрачати багато часу на наполегливе миття вікон після зими, варто вдатися до бабусиного методу з використанням лляної олії. Всілякі залишки атмосферних опадів, забруднення повітря, що осідають на вікнах, пил і пташиний послід більше не будуть проблемою. Все це ефективно видаляється, а вікна сяють і нема на них плям, пише polki.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Секрет полягає в тому, щоб покрити вікна тонким шаром олії та почекати кілька хвилин. Час, за який олія почне діяти, залежить від того, наскільки забруднені вікна. Після закінчення цього часу просто вимийте їх, як зазвичай, за допомогою рідини для миття вікон.

Щоб розчинити жирний наліт, що залишився від олії, ви також можете використовувати рідину для миття посуду, розведену у воді. Ще один спосіб, який допоможе позбутися жирного шару, — використовувати невелику кількість рідини для омивання скла.

Простий трюк із лляною олією добре спрацює, якщо ви хочете ретельно очистити вікно від сильного бруду. Однак, якщо ви шукаєте спосіб отримати приємний аромат, можете взяти легші ефірні олії. Щоб скористатися їхнім освіжальним ефектом, просто додайте кілька крапель у засіб для чищення скла.

А для чищення дерев’яних поверхонь можна використовувати мило з лляної олії. Цей засіб часто радять для видалення бруду з підлоги, підвіконь і меблів. Він має властивості добре розчиняти бруд і можуть використовуватися в поєднанні з холодною водою.

РЕКЛАМА

Раніше професійний мийник вікон з США Раджив Сурендра розповідав про свій чудовий спосіб миття скла.

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook