Триразова олімпійська чемпіонка вже 12 років таємно живе з подругою по збірній (фото)

Титулована чеська спортсменка, триразова олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з ковзанярського спорту 37-річна Мартіна Саблікова вразила зізнанням у соцмережах, заявивши, що вже понад 12 років таємно живе з партнеркою зі збірною, учасницею двох Олімпіад 29-річною Ніколою Здрагаловою. Раніше найзірковіша пара світового жіночого футболу розлучилася після чотирьох років шлюбу .

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«Ви знаєте, що я завжди тримала своє особисте життя в таємниці — і це не зміниться, тому що воно дійсно важливе для мене, — написала Мартіна Саблікова на своїй сторінці в Instagram. — Але останнім часом я відчуваю, що деякі люди намагаються говорити від мого імені, і це вже занадто.

Отож ось воно, прямо від мене: «Ми з Нікі Здрагаловою — пара. Вона була моєю опорою, ми щасливі, і ми живемо чудовим життям разом уже понад 12 років. Кохайте одне одного».

Додамо, що обраниця Саблікової тренується у тій самій групі, що й Мартіна, і вони разом брали участь в Олімпійських іграх у Пхенчхані та Пекіні. Однак останні два сезони Здрагаловій довелося пропустити через проблеми зі здоров'ям.

До речі, рідний брат Мартіни Саблікової — 34-річний Мілан Саблік — чемпіон Європи та дворазовий чемпіон світу з ковзанярського спорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що брат Міхаеля Шумахера зізнався, що він гомосексуаліст.

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