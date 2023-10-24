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Спорт

Найзірковіша пара світового жіночого футболу розлучається після чотирьох років шлюбу (фото)

12:14 24 жовтня 2023
Ешлін Харріс та Алі Крігер

Дворазові чемпіонки світу з футболу у складі збірної США Алі Крігер та Ешлін Харріс (на фото в заголовку — праворуч), які наприкінці 2019 року відгуляли весілля в Маямі, вирішили розлучитися, повідомляє Bild.

Ініціатором розлучення стала колишній воротар Харріс, яка заявила, що їхній шлюб «безповоротно зруйнований».

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Алі та Ешлін зустрілися у збірній в 2010 році і стали парою. Після заручин у 2018 році відбулося розкішне весілля. Тепер ось розлучення, яке, за даними ЗМІ, пройшло полюбовно. Вони хочуть і надалі бути люблячими батьками для своїх двох прийомних дітей — 2-річної дочки Слоан та однорічного сина Оушена. За чутками, Харріс вже знайшла нового партнера. Кажуть, вона зустрічається із 41-річною американською актрисою Софією Буш, відомою за фільмом «Поліція Чикаго».

Додамо, що 39-річна Крігер і 37-річна Харріс, які стали в 2015 і 2019 роках чемпіонками світу, тривалий час грали разом на клубному рівні у «Вашингтон Спіріт», «Орландо Прайд» та «Нью-Джерсі/Нью-Йорк Готем». Харріс завершила активну кар'єру в листопаді 2022 року, а Крігер, ймовірно, оголосить про припинення виступів у професіональному футболі після закінчення сезону.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкраща футболістка світу покликала під вінець легенду жіночої НБА.

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