Справа на мільйони: сина обвинуваченого у зраді експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва затримано в Монако

Восени 2022 року, в розпал широкомасштабної російської агресії, в Україні був затриманий президент та співвласник запорізького підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв — йому інкримінували державну зраду. За його сприяння в країну-агресорку постачалися двигуни та запчастини для російських гелікоптерів, поставки йшли через Близький Схід, Європу та Азію.

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А наразі українські правоохоронці разом із колегами з Франції та Монако затримали сина Богуслаєва, якого підозрюють у розкраданні активів підприємства, повідомляє СБУ.

За даними слідчих, фігуранти кримінального провадження, в тому числі й сам В'ячеслав Богуслаєв, незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів.

Сина Богуслаєва підозрюють у розкраданні активів підприємства. Фото СБУ

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«Затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам. Для реалізації оборудки на той час керівник „Мотор Січі“ організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їхню частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син», — зазначають в Службі безпеки України.

Згодом, аби легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території Євросоюзу.

Правоохоронці одночасно провели обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

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В Офісі генпрокурора додали, що понад 650 млн доларів були легалізовані у Франції та Монако. Також у Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб.

Сину експрезидента Мотор Січі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Санкція статті — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додаткові підозри отримав й В'ячеслав Богуслаєв, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з росією: привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою та організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, що раніше журналісти публікували лист, в якому В'ячеслав Богуслаєв просив внести його дані у списки обміну з росією.

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Фото СБУ

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