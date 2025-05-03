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Пол Скалфор розкрив дивовижний зв’язок зі своєю колишньою Дженніфер Еністон

10:32 3 травня 2025
Пол Скалфор та Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон, яка приховує особисте життя, досі підтримує зв'язок зі своїм колишнім Полом Скалфором. Під час інтерв'ю модель і боксер відверто зізнався, що він спілкується з акторкою серіалу «Друзі», пише geo.tv.

«Ми досі час від часу листуємося, — сказав він. - Очевидно, що ми всі одружені та дорослі, тому я просто листуюся, як і з багатьма людьми — щоб сказати: „Привіт, як справи? Сподіваюся, все добре“. Дружні моменти».

Для тих, хто не знає, Скалфор зустрічався з Еністон майже п'ять місяців у 2007 році. А у 2016 році він одружився з докторкою Федерікою Аматі, з якою має двох дітей — дочку та сина.

«Вона принесла багато світла, веселощів та стабільності в моє життя, а також чудові стосунки. Вона італійка з Риму, і вона академічна, але в неї є ця прекрасна, природна, духовна спокійна сторона. Вона просто природно любляча людина, яка випромінює доброту», — сказав він виданню про свою дружину.

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Раніше Дженніфер Еністон розповідала, як подолала надзвичайну фобію.

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