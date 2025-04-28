Дженніфер Еністон знайшла, хто «руйнує її щастя»: стало відомо, чому зірка приховує особисте життя

Акторка Дженніфер Еністон уникає розкриття інформації про особисте життя, особливо після останнього розлучення, щоб захистити свій спокій та уникнути медіа-драми. Приватне життя зірки піддавалося досить ретельному дослідженню ЗМІ після її двох невдалих шлюбів. Нагадаємо, вона була одружена з Бредом Піттом з 2000 по 2005 рік, коли він зрадив її. А потім з Джастіном Теру з 2015 по 2018 рік, пише koimoi.com.

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Попередній досвід зробив Дженніфер ще більш скритною й нерішучою щодо того, щоб ділитися своїми романтичними пригодами на публіці, де люди можуть судити, припускати, коментувати та будувати історії.

За даними In Touch Weekly, Дженніфер зосередилася на тому, щоб насолоджуватися розкішним життям та успіхом у своїй кар'єрі, особливо визнанням, яке отримало «Ранкове шоу». Вона також ходить на побачення та має активне особисте життя, але тримає це в таємниці, щоб журналісти не зруйнували її щастя.

Разом з тим Дженніфер Еністон була неприємно вражена нещодавнім таємним весіллям Джастіна Теру та надіслала йому повідомлення. Не виключено, що шоком для неї може стати і ймовірне одруження її першого чоловіка Бреда Піта.

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Фото: Getty Images

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