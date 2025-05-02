У легендарного володаря «Золотого м'яча» роман з красунею-моделлю, котра молодша за нього на 38 років (фото)

Легендарний екскапітан збірної Німеччини, володар «Золотого м'яча» 64-річний Лотар Маттеус, який вразив футбольний світ благородним вчинком, закрутив черговий роман. Цього разу його обраницею стала 26-річна красуня-модель Тереза Зоммер, повідомляє Bunte. Їх разом помітили на престижному гірськолижному курорті Ішгль в Австрії, де дівчина брала участь у спортивному заході.

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Шикарна брюнетка — не лише модель, а й випускниця King's College у Лондоні, де вивчала економіку та менеджмент, а також проходила курс психології в університеті Дарема. У дитинстві Тереза займалася дзюдо, а зараз вражає навичками катання на лижах.

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Журналісти не прогавили шансу поцікавитися у Маттеуса його новими стосунками. «Ми тут заради гірських лиж. І це особиста справа», — не розгубився легенда футболу.

Нагадаємо, що учасник п'яти чемпіонатів світу Лотар Маттеус — рекордсмен збірної Німеччини за кількістю проведених матчів (150). Він — чемпіон Європи 1980 року та переможець чемпіонату світу-1990. У складі «Баварії» та «Інтера» футболіст завоював 17 трофеїв. На тренерській ниві німець очолював австрійські «Рапід» та «Зальцбург», сербський «Партизан», бразильський «Атлетико Паранаенсе», ізраїльський «Маккабі» (Нетанія), а також збірні Угорщини і Болгарії.

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Крім того, футболіст відомий своїм бурхливим особистим життям. Лотар був одружений п'ять разів (зокрема з українською моделлю Ліліаною Чудіновою). У нього четверо дітей — 39-річна Аліса, 37-річна Віола, 23-річний Лоріс та 11-річний Мілан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний німецький футболіст розлучається з красунею-тенісисткою після дев'яти років шлюбу.

Фото Instagram

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