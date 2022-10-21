Відмовився від мішка грошей: легендарний володар «Золотого м'яча» вразив футбольний світ благородним вчинком (відео)

Історичну футболку, в якій легендарний Дієго Марадона, котрий помер у листопаді 2020-го, 36 років тому грав у фіналі чемпіонату світу з футболу в Мексиці Аргентина — Німеччина (1:0), повернули Аргентинській футбольній асоціації, повідомляє «Бі-бі-сі».

Екскапітан бундестім, славетний володар «Золотого м'яча» Лотар Маттеус, який помінявся з Дієго майками у перерві програного його командою фіналу, безкоштовно передав її аргентинцям.

Шляхетний вчинок німця викликає особливе захоплення, якщо врахувати, що півроку тому інша футболка Марадони, в якій той грав на ЧС-1986 у знаменитому матчі проти збірної Англії (у тому поєдинку Дієго забив два голи, які увійшли до історії футболу як найскандальніший («Рука Бога») і як найкращий гол століття за версією ФІФА), була виставлена колишнім англійським футболістом Стівом Ходжем на аукціон і продана за 9,3 млн доларів.

Незважаючи на це, Маттеус заявив, що ніколи навіть не думав нажитися на раритеті Марадони, і фактично відмовився від мішка грошей.

«У мене ніколи не було крутішого суперника на футбольному полі, — сказав 61-річний чемпіон світу Лотар Матеус на церемонії у посольстві Аргентини в Мадриді. — Дієго був найбільшою людиною мого часу. Жодна людина на землі не робила з м'ячем того, що він.

Ми грали у прощальних матчах один одного, але лише один раз в одній команді, у прощальному поєдинку Мішеля Платіні у Севільї в 1988 році. Він віддав мені гольову передачу. Після цього ми мали незабутню ніч з пивом.

Дієго — бог в Аргентині, тому дарувати майку народу — особливе почуття".

Дві легенди футболу - Лотар Маттеус та Дієго Марадона

Повідомляється, що футболку Марадони спочатку було виставлено у Музеї історії футболу в Мадриді, перш ніж колекціонер Марсело Одас повернув її до Аргентини.

Історична футболка Дієго Марадони у Музеї історії футболу в Мадриді

Футбольна асоціація Аргентини відзначила цю подію емоційним відео, в якому подякувала Матеусу від імені аргентинців.

«Це історія про німецького капітана, який мав у друзях аргентинського капітана. І, як усі друзі, вони обмінялися найкращими речами, які вони мали, обіймами, порадами та майками», — йдеться у відео.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Лотар Маттеус допоміг таксисту, якого образив футболіст-мільйонер.

Фото АР

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