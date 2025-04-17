Можлива зрада: чемпіон світу з футболу та красуня-тенісистка розлучаються після дев'яти років шлюбу (фото)

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини 40-річний Бастіан Швайнштайгер і експерша ракетка світу, 37-річна сербська тенісистка Ана Іванович, які в 2016 році відгуляли шикарне весілля у Венеції, розлучаються після майже дев'яти років шлюбу, повідомляє Bunte.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією видання, Бастіан та Ана прийняли рішення розлучитися близько двох місяців тому. Як можлива причина вказується те, що Швайнштайгер дуже багато часу проводить поза домом через роботу і в основному живе в Мюнхені, тоді як Іванович залишається з дітьми в Белграді.

Нині німець працює промоутером фіналу Ліги чемпіонів, що цього року пройде у Мюнхені, і вже деякий час перебуває в азіатському турне.

До речі, поки світ обговорює можливі причини розлучення зіркової пари, мало хто звертає увагу на те, що Ана публічно заявила кілька місяців тому, коли мова зайшла про проблеми у їхніх стосунках.

РЕКЛАМА

«Мій чоловік мене не розуміє. Він каже мені: «У тебе проблеми з організацією», що мене дуже бавить, бо я дуже організована. Я намагаюся пояснити йому, що я не маю проблем з організацією, просто в мене занадто багато справ, які я не можу втиснути в один день, а він цього не розуміє. «У нього є організованість, час на відпочинок та каву, і він не розуміє, чому я не можу організувати свій день у такий же спосіб», — сказала тоді Ана Іванович.

А може, причина розлучення пари в банальній зраді? Принаймні, у ЗМІ з'явилася інформація, що у Швайнштайгера стосунки з його партнеркою в різних футбольних шоу, німецькою телеведучою 39-річною Естер Седлачек, яка, до речі, оголосила про вагітність, зберігаючи в таємниці ім'я батька майбутньої дитини (свого часу Естер була у шлюбі з німецьким бізнесменом і народила йому двох дітей).

РЕКЛАМА

Естер та Бастіан

Додамо, що у Швайнштайгера та Іванович ростуть три сини — 7-річний Лука, 4-річний Леон і Тео, якому у травні виповниться два роки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу зійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей через п'ять місяців після розлучення.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

296

Читайте нас у Facebook