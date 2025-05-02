Пенсія з інвалідності: який мінімальний страховий стаж для неї необхідний

В Україні пенсія по інвалідності призначається в разі повної або часткової втрати працездатності, якщо у людини є необхідний страховий стаж. Умови та порядок призначення регулюються статтею 32 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», інформують у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Підставою для призначення пенсії є висновки медико-соціальної експертизи (МСЕ), у яких зазначаються: причина інвалідності; група інвалідності; дата її настання; термін дії.

Право на пенсію залежить від встановленої групи інвалідності (I, II, III) та наявності необхідного страхового стажу на момент настання інвалідності або подання заяви.

Необхідний страховий стаж становить:

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- для I групи — від 1 до 10 років;

- для II і III груп — від 1 до 14 років.

Якщо людина досягла пенсійного віку (згідно зі статтею 26 Закону № 1058-IV), пенсія по інвалідності призначається довічно. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та становить: 100% від пенсії за віком — для I групи; 90% - для II групи; 50% - для III групи.

Щоб отримати пенсію з дати встановлення інвалідності, заяву необхідно подати не пізніше ніж через 3 місяці після винесення висновку МСЕ. У разі пізнішого звернення виплату призначають із дня подання заяви, а не з моменту встановлення інвалідності.

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Зазначимо також, що без урахування страхового стажу пенсію призначають особам, які стали інвалідами під час строкової військової служби, а також особам, які отримали травми під час Революції Гідності.

Раніше «ФАКТИ» писали, як оскаржити у суді «неправильну» пенсію.

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