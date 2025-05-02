Як оскаржити у суді «неправильну» пенсію: пояснює юрист

При оформленні пенсії Пенсійний фонд України може відмовити майбутньому пенсіонеру, зокрема, у зарахуванні певних років стажу, якщо в трудовій книжці були допущені помилки. А страховий стаж впливає на те, яким буде розмір пенсійних виплат.

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В такому випадку громадянин має право звернутися до суду, але йому доведеться зібрати пакет документів та знайти свідків. Як пояснює юристка видання «На пенсії» Вікторія Гусакова, в такому випадку відповідачем у справі буде обласне відділення Пенсійного фонду — за місцем вашого проживання.

Позивачеві в такому випадку потрібно подати до суду заяву, в якій просити визнати дії ПФУ протиправними і зобов’язати його зарахувати до стажу ті періоди, які були неправомірно виключені. В якості доказів необхідними будуть трудова книжка, а якщо з нею є певні проблеми, то й інші документи.

Це можуть бути:

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витяги із зарплатних відомостей;

письмові трудові договори;

посвідчення, характеристики, архівні довідки;

дані з Реєстру застрахованих осіб;

довідки з підприємства або організації;

членські квитки профспілок (якщо є відмітки про сплату внесків).

Варто пам'ятати, що наразі судовий збір для фізичних осіб у справах про соціальний захист становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2025 році — приблизно 1200 гривень). Втім, пенсіонери у справах щодо пенсійних виплат зазвичай звільнені від його сплати.

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Якщо в трудовій книжці є нечіткий запис або відсутня печатка, то ці моменти можна уточнити у правонаступника підприємства, яке робило запис, або через організацію, якій підпорядковувалося це підприємство. Або пошукати дані в архівах. При цьому наголошується, що працівник не несе відповідальності за помилки у трудовій книжці — якщо він працював, то стаж мають зарахувати.

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Буває і так, що людина офіційно працювала, але страхові внески за неї не сплачували. В цьому випадку Пенсійни фонд не має права виключати ці рокі із страхового стажу — працівник не відповідає за дії роботодавця.

Також до страхового стажу можуть бути зараховані роки, коли людина займалася підприємницькою діяльністью та особистим господарством. Але для цього в ПФУ потрібно надати підтверджуючі документи: квитанції установ, банків, платіжні доручення, поштові перекази; дані з реєстру ПФУ; інформацію про сплату внесків (за наявності).

Про те, як можна виправити помилку в особистих даних, занесених в трудову книжку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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