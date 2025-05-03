Зупинити війну в Україні за 100 днів: Венс зробив заяву про мирне рішення

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Дональд Трамп хоче протягом наступних 100 днів свого президентства довести «російсько-український конфлікт» до довгострокового розв’язання, «такого, яке не призведе до того, що щотижня з обох сторін війни будуть гинути 5000 осіб».

ВІДЕО ДНЯ

Про це Венс сказав в інтерв'ю Fox News. На запитання про можливі переговори між росією та Україною Венс відповів: «Першим і необхідним кроком до вирішення російсько-українського конфлікту є висунення обома сторонами мирної пропозиції. І саме це сталося. Українці сказали: „Це те, чого ми хочемо“. Росіяни сказали: „Це те, чого ми хочемо“. Завдання дипломатії зараз полягає в тому, щоб зблизити ці дві позиції. Тому що існує дуже велика різниця між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці».

Венс оголосив, що уряд США «наполегливо працюватиме» протягом наступних 100 днів, щоб зблизити обидві сторони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путін зберігає жорстку позицію щодо однієї з умов для припинення вогню.

РЕКЛАМА

22

Читайте нас у Facebook