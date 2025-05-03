41.16 / 41.79 46.91 / 47.60
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Зупинити війну в Україні за 100 днів: Венс зробив заяву про мирне рішення

15:21 3 травня 2025
Віцепрезидент США Джей Ді Венс

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Дональд Трамп хоче протягом наступних 100 днів свого президентства довести «російсько-український конфлікт» до довгострокового розв’язання, «такого, яке не призведе до того, що щотижня з обох сторін війни будуть гинути 5000 осіб».

Про це Венс сказав в інтерв'ю Fox News. На запитання про можливі переговори між росією та Україною Венс відповів: «Першим і необхідним кроком до вирішення російсько-українського конфлікту є висунення обома сторонами мирної пропозиції. І саме це сталося. Українці сказали: „Це те, чого ми хочемо“. Росіяни сказали: „Це те, чого ми хочемо“. Завдання дипломатії зараз полягає в тому, щоб зблизити ці дві позиції. Тому що існує дуже велика різниця між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці».

Венс оголосив, що уряд США «наполегливо працюватиме» протягом наступних 100 днів, щоб зблизити обидві сторони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путін зберігає жорстку позицію щодо однієї з умов для припинення вогню.

Читайте також: «Може, до Трампа нарешті дійшло, що він виглядає не дуже, коли путін крутить його на кінці свого… телефону!» — Сергій Фурса

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
22

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Таро-прогноз від мольфара на 5 — 11 травня: Ракам — «Паж Пентаклів», Дівам — «Імператриця», а Козорогам — «Король Мечів»

Які знаки Зодіаку будуть успішними у травні&nbsp;— Гороскоп на травень&nbsp;— Фото: Pixabay

Щасливчики травня: в останній місяць весни ретроградний Плутон і повний місяць у Скорпіоні приведуть до успіху три знаки зодіаку

північнокорейські солдати

Шокові цифри: Південна Корея про втрати північнокорейських солдатів в Україні

Ектор Хіменес-Браво. Фото з Instsgram

Мені зайшов: відомий шеф-кухар змінив професію

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту