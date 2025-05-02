Диктатор наполягає на тому, що росія має взяти під контроль чотири регіони України, які вона не повністю окупувала, в рамках будь-якої угоди про припинення війни, за словами трьох людей в москві, знайомих з цим питанням. Ця вимога завдає удару по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню і остаточного припинення війни на тлі зростаючого розчарування в Білому домі щодо відсутності прогресу в переговорах, пише Вloomberg.

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Посланець Трампа Стів Віткофф намагався переконати путіна, що росія повинна погодитися на припинення вогню, яке зупинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Про це повідомили особи, знайомі з даним питанням. За їхніми словами, диктатор зберіг свою максималістську позицію щодо території.

«Ми не коментуємо поточні дискусії, — заявив речник Ради національної безпеки США Джеймс Хьюітт. — Ми продовжуємо досягати прогресу як з Україною, так і з росією, щоб привести цей конфлікт до мирного врегулювання».

За словами європейських чиновників, обізнаних з перебігом переговорів, поки що немає жодних відчутних ознак того, що путін погодився відійти від своїх максималістських вимог щодо українських регіонів і прийняти пропозиції США щодо припинення війни. Чиновники застерігають, що переговори тривають, і оцінки можуть змінитися. Європейські чиновники вважають, що протягом наступних двох тижнів стане зрозуміліше, чи зможуть США домовитися з росією і Україною, чи вирішать відмовитися від переговорів або посилити тиск на москву.

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Західні чиновники ще в березні попереджали, що путін навряд чи піде на компроміс у досягненні своїх цілей. Адміністрація Трампа розглядає економічні стимули, включаючи співпрацю в енергетиці та інших секторах, як ключові елементи у спробах переконати путіна прийняти мирну угоду, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що Трамп впевнений, що «рятує» Україну та надає їй «велику послугу», щоправда, ці заяви були до зустрічі президентів США та України у Ватикані.

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