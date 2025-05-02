Розбирайтеся самі: США виходять із переговорного процесу щодо війни в Україні

Сполучені Штати Америки виходять з переговорного процесу щодо припинення війни між росією та Україною.

Таку заяву під час брифінгу зробила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

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За її словами, США більше не гратимуть роль посередника у переговорах між росією та Україною, мовляв, настав час для прямих переговорів.

«Ми не будемо посередниками. Ми не будемо більше подорожувати світом, організовуючи зустрічі. Настав момент, коли саме Україна й росія мають озвучити свої конкретні пропозиції щодо завершення війни», — заявила Теммі Брюс.

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Прессекретарка зазначила, що президент США Дональд Трамп підтримує дипломатичний шлях врегулювання війни, але зараз результат цього конфлікту вимагає «конкретних ідей» від москви та Києва.

У своїй промові Брюс нагадала, що раніше віцепрезидент Венс давав США 100 днів на підготовку прямих переговорів між росією та Україною. Він стверджував, що сторони висунули свої мирні пропозиції, і тепер Вашингтон подбає про їхнє зближення.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», держсекретар США Марко Рубіо в розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру в Україні, то США відійдуть від своїх посередницьких зусиль зі встановлення миру.

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Фото з відкритих джерел

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