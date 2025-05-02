41.18 / 41.81 46.80 / 47.56
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Розбирайтеся самі: США виходять із переговорного процесу щодо війни в Україні

11:11 2 травня 2025
США заявили, що більше не будуть посередниками між Україною та рф. Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки виходять з переговорного процесу щодо припинення війни між росією та Україною.

Таку заяву під час брифінгу зробила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, США більше не гратимуть роль посередника у переговорах між росією та Україною, мовляв, настав час для прямих переговорів.

«Ми не будемо посередниками. Ми не будемо більше подорожувати світом, організовуючи зустрічі. Настав момент, коли саме Україна й росія мають озвучити свої конкретні пропозиції щодо завершення війни», — заявила Теммі Брюс.

РЕКЛАМА

Прессекретарка зазначила, що президент США Дональд Трамп підтримує дипломатичний шлях врегулювання війни, але зараз результат цього конфлікту вимагає «конкретних ідей» від москви та Києва.

У своїй промові Брюс нагадала, що раніше віцепрезидент Венс давав США 100 днів на підготовку прямих переговорів між росією та Україною. Він стверджував, що сторони висунули свої мирні пропозиції, і тепер Вашингтон подбає про їхнє зближення.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», держсекретар США Марко Рубіо в розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру в Україні, то США відійдуть від своїх посередницьких зусиль зі встановлення миру.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Костянтинівка

Експерт назвав місто, навколо якого невдовзі розпочнуться важкі бої

Травень буде вдалим у фінансовому плані для багатьох знаків зодіаку, https://ua.freepik.com/

Фінансовий Таро-гороскоп на травень: кого скоро «завалить» грошима

Макс Гордєєв. Фото instagram.com/maxgord13

Гороскоп на травень від мольфара: Левам — блискучі можливості, Тельцям — творче натхнення, а Стрільцям — активний рух

Дівчина та бузок, фото https://ua.freepik.com/

Стрільцям важливо знайти баланс між свободою та обов'язками, а Терезам зробити правильний вибір: гороскоп на п'ятницю, 2 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту