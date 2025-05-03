Стрільцям слід забути минуле, а Раки отримають вигідну пропозицію: гороскоп на 3 травня

Астрологи, які раніше розказали, хто досягне успіху у травні, склали прогноз на суботу, 3 травня. Це чудовий день для налагодження стосунків з людьми навколо, інформує ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг

Сьогодні навіть домашня робота не принесе бажаних результатів, тому не варто витрачати на неї багато сил. Краще навести порядок на робочому столі, а звільнений час присвятити відпочинку.

Водолій

День сприяє змінам, навіть дрібним. Наприклад, можна переставити меблі чи повісити легкі літні штори — це додасть нових фарб у ваше життя.

Риби

Користуйтеся своєю вродженою здатністю уникати конфліктів під час спілкування. Це допоможе уникнути непотрібних сварок, які можуть порушити стосунки.

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Овен

Продуктивно попрацювавши до обіду, другу половину дня варто присвятити собі. Залиште час для відпочинку, зануртесь у свої захоплення, чи то читання, чи перегляд улюбленого фільму.

Телець

Не варто братися за масштабні проєкти. Зосередьтесь на вирішенні дрібних питань, які можна вирішити протягом цього дня.

Близнюки

Не відштовхуйте людей з минулого, які хочуть помиритися. Не варто влаштовувати розмови про старі образи — це може завадити побудувати здорові стосунки.

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Рак

Фінансова пропозиція, яку ви отримаєте, ймовірно, буде дуже вигідною. Погоджуйтесь на неї — нові обставини виправдають ваші очікування.

Лев

Не потрібно постійно демонструвати свою силу і незалежність. Іноді, щоб привернути увагу коханої людини, треба показати свою вразливість, створити образ ніжної і слабкої панянки.

Діва

Якщо цього дня вас охопить моральна втома, не соромтесь поговорити з близькою людиною — подругою, мамою чи бабусею. Від цього стане легше на душі.

Терези

Тим, хто хоче змін у житті, варто скористатися шансом цього дня. Він може стати початком серії приємних і важливих змін.

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Скорпіон

Щоб розв'язати проблему, яка вас турбує, потрібно бути чесними з собою. Запитання, які ви собі поставите, допоможуть знайти правильні відповіді.

Стрілець

Ваш прогрес уповільнюється через спогади про минуле і сум, пов'язаний із ними. Прийшов час відпустити ці спогади і почати жити сьогоднішнім днем.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі Східних прогнозів склали прогноз на поточний тиждень.

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