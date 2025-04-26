У ЗСУ помітили 80-річну гармату: у чому її мінуси, та чи може вона принести хоч якусь користь

У той час як в артилерії окупантів «засвітилася» 70-річна гаубиця М30, у лавах ЗСУ воює ще більш раритетний зразок. Йдеться про 155-мм американську гаубицю М114А1, про передачу яких раніше заявляли Греція та Португалія.

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Фото та відео гармати розмістили на одному з українських Telegram-каналів. Його автори зазначають, що гаубицю розробили ще за часів Другої світової війни 1941-го року і це перша зафіксована поява М114А1 в Україні.

Як зазначає видання Defence Express, американська гаубиця має масу недоліків, які ускладнюють її практичне застосування:

малу дальність стрільби 14,6 км через короткий ствол 24 калібрів (близько 4,8 метра), тоді як 152-мм Д-20 (виготовлялася з 1953 року) стріляє на 17,4 км;

низька скорострільність близько 2 пострілів за хвилину, що робить гармату вразливою для вогню у відповідь, бо не дає змоги зробити швидко кілька пострілів і змінити позицію;

вік у 80 років, що робить актуальним питання наявності запасних частин і артилерійських стволів для них.

На думку Defence Express, компенсувати ці недоліки можна, наприклад, вкопавши М114А1 у землю, що посилить захист гаубиці, забезпечивши розрахунку відносно безпечну позицію. Другим способом може стати модернізація ствола гаубиці з його подовженням до 39 калібрів (6,05 м), що дасть змогу збільшити дальність звичайним снарядом до 18 км, а спеціальними навіть до 32 км. Однак це вимагає часу і виробничих потужностей, і тому малоймовірно.

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Разом з тим, навіть новітні артсистеми не є гарантією того, що вони не будуть знищені. Так ЗСУ знищили вже щонайменше 2 новітні російські САУ «Мальва», які є копією української «Богдани».

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