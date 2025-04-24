«Мотораш» та його чотири небезпеки для ЗСУ: російські окупанти застосовують нову тактику штурмів

Величезні втрати росіян у техніці і шокуюча правда про їх «найкращий у світі» БМП-3 викликали зміни в тактиці штурмових дій зс рф. Тепер вони намагаються застосовувати як штурмовиків піхотинців не на бойовій техніці або цивільних авто, а на китайських мотоциклах. Про це пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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Як зазначає експерт, така тактика — багато в чому вимушений захід з боку окупантів, але вона може виявитися несподівано ефективною, зокрема через деякі помилки, допущені під час створення оборони ЗСУ.

Так, за словами Олександра Коваленка, до плюсів моторизованих штурмів або «моторашів» зс рф можна віднести:

- масовість штурмовиків внаслідок зневажливого ставлення командування зс рф до життів своїх солдатів;

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- доступність мотоциклів, які у величезній кількості виробляються в Китаї;

- швидкість мотоциклів, що дозволяє швидко подолати небезпечну відстань до якоїсь прикритої точки;

- деякий захист від FPV-дронів, що досягається тією самою кількістю штурмовиків на мотоциклах (у низці атак — до 100), і відносно висока швидкість мотоцикла (вона хоч і нижча, ніж у дрона, але вища, ніж в іншої техніки, що застосовується окупантами).

Крім того, такі штурми небезпечні, зазначає експерт, через недостатню інженерну підготовку позицій Сил оборони України. Ті ж мінні поля чи хоча б ряди колючого дроту дуже ускладнили б дії російських мотоштурмовиків.

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«Загроза намітилася. Як вона розростатиметься — побачимо», — резюмував експерт.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає росії артилерію.

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