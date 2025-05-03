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Окупанти завдали масованого удару по прифронтовому селищу на Харківщині: сталася масштабна пожежа

12:19 3 травня 2025
Пожежа у Великому Бурлуці внаслідок атаки росіян, фото ДСНС

Російські варвари вранці 3 травня знов атакували Харківщину — завдали масованого удару дронами по селищу Великий Бурлук. Сталася масштабна пожежа, постраждали люди.

Про це повідомили у ДСНС у Харківській області.

«Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району», — йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілів зруйновано двоповерхову торговельну будівлю. Там сталася пожежа на площі 2000 м кв.

Крім того, частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони.

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В результаті атаки постраждали 2 жінки — 86 та 72 років.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили «шахедами» по житловій забудові Запоріжжя. Пошкоджено житловий будинок, 29 людей зазнали поранень.

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