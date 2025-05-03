Окупанти завдали масованого удару по прифронтовому селищу на Харківщині: сталася масштабна пожежа
Російські варвари вранці 3 травня знов атакували Харківщину — завдали масованого удару дронами по селищу Великий Бурлук. Сталася масштабна пожежа, постраждали люди.
Про це повідомили у ДСНС у Харківській області.
«Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району», — йдеться у повідомленні.
В результаті обстрілів зруйновано двоповерхову торговельну будівлю. Там сталася пожежа на площі 2000 м кв.
Крім того, частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони.
В результаті атаки постраждали 2 жінки — 86 та 72 років.
Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили «шахедами» по житловій забудові Запоріжжя. Пошкоджено житловий будинок, 29 людей зазнали поранень.338
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