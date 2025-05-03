Висаджуємо високорослі томати у теплицю: аграрій з Київщини звернув увагу на кілька важливих моментів

Аграрій Валерій, який розповів про процес приготування ефективного органічного добрива, вчора, 2 травня, провів висаджування високорослих томатів у теплицю на дачі, яка не обігрівається.



Про те, на що бажано звернути увагу під час цього процесу, фермер розповів у відео на своєму каналі.



Перше, на що звертає увагу фахівець, — це підготовка ґрунту. Приблизно за тиждень раніше його добре полили розчином фітоспорину. Це потрібно для того, щоб він очистився від збудників таких хвороб, як фітофтора, перенеспороз, гниль та деяких інших. Потім ґрунт накрили спеціальною тканиною спандбондом — для того, щоб волога не випаровувалася.



Далі Валерій радить провести легке планування поверхні ділянки.

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Також фермер показав розсаду, яку починали вирощувати у кімнаті, а потім перевезли у розсадник. Сіяли розсаду 58 днів тому, 5 березня, а висаджують у ґрунт 2 травня.

Серед томатів — сорти «Агіліс», «Бакалар», «Малдуо Рожево-плідний», «Раціоло» та «Чинто».

Схема висаджування томатів проста: між рядами Валерій залишає відстань 90 см — саме так розташовані балки, до яких томати будуть підв'язуватися.

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Між рослинами відстань 40 см — якщо густіше, то томати буде важко обробляти. Спеціальною паличкою-міркою аграрій розмічає місце, де буде знаходитись розсада. При цьому залишає 20 см від доріжки, щоб рослині було куди розвиватися.

Оскільки розсада у квартирі потягнулася догори, аграрій вирішує трохи її заглибити, використовуючи лопату.

«Рукою не докопаєшся», — пояснює він. При цьому Валерій показує кореневу систему рослини — на ній ще немає «кореневої скрутки».

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Нагадаємо, раніше Валерій розповів про те, яких помилок не пробачає полуниця, та які недоліки потрібно негайно усувати на дачі.

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