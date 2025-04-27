Простий рецепт, а користі на всю весну: аграрій з Київщини розповів, як приготувати органічне добриво

Весна додає обертів, і аграрії починають підживлення рослин, незважаючи на тимчасове похолодання. Фермер з Харківщини готує підживлення на основі курячого посліду.

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Схожим шляхом йде і аграрій з Київщини Валерій — тільки замість посліду він використовує сухий концентрат «Курник» — той самий послід, тільки вже після обробки. Термічна обробка дозволяє бути впевненим в тому, що в добриві немає яєць гельмінтів і різних личинок.

За словами фахівця, застосування добрива підвищує врожайність та якість продукції, відновлює гумусний шар на дачі, поліпшує структуру ґрунту та відновлює його родючість.

Для приготування робочого розчину Валерій радить взяти чотири «ковшики» добрива (об'єм ковшика не має значення), і потім додати до них три таких самих об'єми води. Для покращення функцій добрива аграрій додає до нього 150 грамів розчину «Байкал» — це ефективні мікроорганізми, які в майбутньому будуть розмножуватися і переробляти важкодоступні елементи живлення для рослин і рослини зможуть їх краще засвоювати.

Після цього отриманий розчин накривають стретчової плівкою або кришкою (адже запахи можуть бути не завжди приємними) і залишають на 3−4 дні — для того, щоб він «перебродив».

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І після «бродіння» аграрій поливає отриманим розчином не тільки томати, а й огірки — практично, всю городину.

Нагадаємо, раніше Валерій розповідав, яких помилок «не пробачає» полуниця, і що потрібно зробити на дачі у першу чергу, якщо раніше на такі роботи не хватило часу.

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