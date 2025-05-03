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Неочікувані виплати від держави: хто з пенсіонерів отримає 7 тисяч грн у 2025 році

14:53 3 травня 2025
Бабуся-ювілярка. Фото facebook.com/sumysoczahyst

Багато українців із задоволенням сприйняли інформацію про те, що при досягненні віку у 65 років їм будуть виплачувати збільшені пенсії.

В той же час, як виявилося, деяким пенсіонерам виплатять 7 тисяч гривень, пише «На пенсії».

І єдина вимога для цього — бути жителями міста Суми.

Виявляється, що в 2025 році сумчани, яким виповнилося 100 і більше років, можуть розраховувати на одноразову виплату, яка може сягати до 7 тисяч гривень. Виплата здійснюється в день народження таких довгожителів.

Станом на травень 2025 року у Сумській громаді проживає 13 осіб, які відзначили своє 100-річчя. Допомога надається в межах програми «Милосердя» на 2025−2027 роки і відповідає трьом прожитковим мінімумам для осіб старшого віку, тобто близько 7 тисяч гривень.

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«Сто років — це не просто дата. Це життя, яке бачило війни й мир, голод і хліб, падіння імперій і народження надії», — коментують повідомлення про виплати на сайті Сумської міської територіальної громади.

Відзначимо, що подібні місцеві програми підтримки представників старшого покоління діють і в деяких інших громадах.

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