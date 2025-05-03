«Моя споріднена душа і партнер по танцях на все життя»: Вікторія Бекхем оригінально привітала Девіда з днем народження

Після того, як дизайнерка Вікторія Бекхем відзначила день народження на яхті з сім’єю в образі невістки Ніколи Пельтц, черга приймати привітання дійшла і до її чоловіка Девіда, відомого футболіста.



Вчора, 2 травня, легенді «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії виповнилося 50 років — і тепер уже більше половини з них (26 років) він одружений на екс-учасниці Spice Girls.

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Звичайно, Вікторія не стала нагадати ювіляру про пригоди, через які вони встигли пройти разом, а опублікувала на честь святкової дати відео з добіркою мемних кадрів з різних років життя Девіда.

«Коли я дивлюся це відео, я думаю: "Вау... Яка я щасливиця!". Ти все, що я могла мріяти, і навіть щось більше. Із 50-річчям тебе! Безкінечно люблю тебе та нашу родину. Ти доповнюєш мене», - написала Вікторія під роликом.

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У ще одному пості вона розмістила відео із сімейного архіву на якому вона і Девід танцюють під пісню Islands in the Stream у виконанні Доллі Партон і Кенні Роджерса.

«Ти моє все. Мій найкращий друг, споріднена душа і партнер по танцях на все життя. Як сказано в пісні «Ми починаємо і закінчуємо як одне ціле, Закохані назавжди, Ми можемо кататися разом, а-ха. Я люблю тебе».

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Молодші сини Девіда та Вікторії, Ромео та Круз теж вирішили привітати батька в соцмережах, опублікувавши архівні фото з ним. А ось старший, Бруклін, мабуть, вважав за краще висловити всі свої вітання та побажання особисто. Єдина дочка футболіста, Харпер, поки що не має іншого вибору, оскільки дівчинка не зареєстрована в соцмережах.

Варто зазначити також, що незадовго до урочистостей ЗМІ писали про ворожнечу Брукліна Бекхема з молодшим братом Ромео через обраницю останнього.

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