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Вікторія Бекхем відзначила день народження на яхті з сім’єю в образі невістки Ніколи Пельтц

16:51 19 квітня 2025
Вікторія Бекхем та її невістка Нікола Пельтц, фото

Сезон вечірок, який розпочав відомий футболіст Девід Бекхем, продовжила його дружина, колишня «перчинка», а нині дизайнерка Вікторія.

Фото з дня народження дизайнерка показала у соціальній мережі.

Свято пройшло у колі сімї та друзів. Привітати іменинницю зібралися: чоловік Девід Бекхем, який на честь свята показав їхні архівні фото, 22-річний син Ромео, 13-річна дочка Харпер та кілька близьких друзів, зокрема супермодель Сінді Кроуфорд із чоловіком Ренді Гербером.

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Святкування проходило на яхті, ймовірно, у Майамі, де Вікторія задула свічку на невеликому торті. Ближче до вечора Бекхеми перемістилися на вечірку. Там Вікторія постала перед гостями у білих штанах та корсеті. У подібному образі її невістка Нікола Пельтц виходила на прем'єру свого фільму «Лола» минулого року.

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«Дякую, що зробили мій день народження таким особливим! Моя сім'я та мої друзі, я вас усіх дуже люблю», — підписала знімки Вікторія.

До речі, старшого сина Вікторії Брукліна та його дружини Ніколи Пельтц на святі не було: пара відпочиває на фестивалі Coachella. Вони також не привітали її у соцмережах. Молодший син Круз, який зустрічається з дівчиною, старшою на 10 років, теж пропустив вечірку.

Зазначимо, що Девід та Вікторія Бекхем одружилися у 1999 році. У подружжя четверо дітей: 26-річний Бруклін, 22-річний Ромео, 20-річний Круз та 13-річна дочка Харпер.

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З невісткою Миколою Пельтц у Вікторії раніше були натягнуті стосунки. У 2022 році дочка мільярдера Нельсона Пельтца відмовилася від весільної сукні бренду Вікторії Victoria Beckham та її допомоги під час підготовки урочистостей. Пізніше вони нібито порозумілися, навіть виходили разом у світ.

Щодо синів Брукліна та Ромео, то між ними непорозуміння через дівчину. Йдеться про Кім Тернбул, яка зараз має стосунки з Ромео Бекхемом, а раніше вона зустрічалася з Брукліном.

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