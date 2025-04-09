Сини Вікторії та Девіда Бекхемів посварилися через дівчину і більше не спілкуються один з одним

У сім'ї Бекхемів знову не все спокійно, і справа не лише у страшній знахідці, яку виявили правоохоронці в Іспанії.

Після розмов, що знову нещодавно спливли про зраду Девіда своїй дружині Вікторії, стало відомо ще про одну неприємність, причиною якої також стала дівчина. Мова про Кім Тернбул, яка зараз має стосунки з Ромео Бекхемом.

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Такому вибору 22-річного юнака особливо не радий його старший брат Бруклін, пише TMZ.

І не випадково, адже з Кім він кілька років тому зустрічався сам. Те, що вона закрутила кохання з Ромео, Бруклін вважає лише черговою спробою потрапити до їхньої родини. Про це, за словами інсайдерів, він спробував сказати братові. Але застереження щодо минулої коханої призвели лише до великої сварки.

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За даними видання, зараз брати припинили всіляке спілкування і намагаються уникати суспільства один одного навіть на сімейних заходах. Це пояснює, чому Бруклін та його дружина Нікола Пельц пропустили показ Вікторії у березні цього року, а також не були серед гостей великої вечірки Девіда, яку той закотив на честь свого 50-річчя у Майамі. До речі, за музичну частину заходу цього дня відповідала саме дівчина Ромео, яка є професійним діджеєм.

У соцмережах Ромео поділився знімком зі свята, на якому відзначив свою кохану сестру Харпер, батьків Вікторію та Девіда, брата Круза та його дівчину Джекі Апостел.

Той самий знімок зі свята

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«Сім'я — це все… люблю вас усіх», — написав він, не сказавши ні слова про брата, якого немає.

Зазначимо, що Ромео Бекхем та Кім Тернбул почали зустрічатися восени минулого року. Раніше юнак перебував у романтичних відносинах з Мією Ріган, роман з якою тривав п'ять років. Вони розлучилися у лютому 2024 року.

Сам Ромео тим часом активно освоює модний подіум.

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