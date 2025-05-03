«Не від мене залежить»: відома мольфарка розповіла, коли закінчиться війна

Мольфарка Магдалена Мочіовські, яка раніше заперечувала смерть диктатора путіна, розповіла про свій прогноз щодо наступних атак з боку росії та назвала період, коли, за її даними, може закінчитись принаймні гаряча фаза війни.



Свої передбачення віщунка озвучила в коментарі для ТСН.ua.

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«По-перше я скажу те, що говорила на самому початку війни: мені „йде“ число 4. І на цьому дуже часто наголошую. Тобто чотири роки. Раніше, на жаль, як би мені не хотілося і це від мене не залежить, закінчення війни я не бачу. Чотири роки від початку повномасштабної війни, тобто йдеться про кінець 2026 року за моїми прогнозами», — сказала пані Магдалена.

Також мольіфарка прокоментувала ситуацію, яка чекає українців найближчим часом: затишні дні перериватимуться більш активною фазою війни.

«Ворог буде нас обстрілювати, будуть і затишшя перед кожними перемовинами. Ворог намагається загнати нас в кут і змусити нас зробити те, на що ні країна, ні наша влада не готові. Я вважаю, що ми будемо і в подальшому стояти на тій позиції, на якій стоїмо зараз», — вважає провидиця.

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За словами мольфарки, її часто запитують про те, чи можливий ядерний удар по Києву.

«Чи бачу я небезпеки виключно для столиці в плані атомного удару, щоб змусити нашу владу через народ прийняти відповідні рішення? Я не бачу, щоб Києву загрожував атомний удар», — каже вона.

Та продовжує: «Але обстріли вони, на жаль, будуть продовжувати. Найближчими місяцями на Україну буде чинитись тиск, сильний тиск. Будуть вчинятись різні міри змусити нас ухвалити ті чи інші рішення. Україна вистоїть, я завжди це передбачала».

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На думку Магдалени Мочіовські, путін дуже сильно використовує нумерологію.

«Всі його вчинки не є необдуманими. Кожен його крок, який він робить проти України — він це прораховує з оглядом на сонцестояння, фазу Місяця, число, дату. Інтенсивність масованих обстрілів такою і буде — 4−5 тижнів. Іноді менше. На жаль, повної тиші я не передбачаю», — каже мольфарка, але уточнює, що все ж таки складно розкрити «формулу», якою путін керується, враховуючи солнцестояння та фази Місяця.

Резюмуючи, Мочіовські додає, що сподівається на те, що «четвірка буде кінцевою» і війна, або її активна фаза, закінчиться у 2026 або навіть раніше.

Нагадаємо, що передбачення Магдалени, що закінчення війни у цьому році не буде, підтверджує і секретний документ, що його отримала розвідка.

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