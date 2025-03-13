До 2026 року закінчення війни між Україною та росією не буде: розвідка отримала секретний документ

Американські офіційні особи вирушають до Москви для обговорення припинення вогню в Україні з російською владою. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє ВВС.

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Українська сторона за підсумками переговорів у Саудівській Аравії у вівторок погодилася на 30-денне припинення вогню. Після зустрічі в Джідді президент України Володимир Зеленський заявив, що тепер США мають переконати росію погодитись на пропозицію про перемир'я.

Путін пропозицію про припинення вогню поки не коментував, а його речник Дмитро Пєсков у середу запропонував не «не забігати вперед».

Трамп, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті, сказав, що отримав «позитивні сигнали» про можливість припинення вогню. За його словами, якщо росія вирішить продовжувати війну, проти неї можуть бути введені «руйнівні» санкції.

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Тим часом стало відомо, що в росії в лютому підготували документ, згідно з яким рф «має працювати над ослабленням переговорної позиції США щодо України», а також у ньому йдеться про необхідність «повного демонтажу» нинішньої української влади, пише Washington Post.

Так, цей документ у лютому підготував впливовий московський аналітичний центр, близький до Федеральної служби безпеки росії (фсб).

«У документі відкидаються попередні плани президента США Дональда Трампа щодо укладання мирної угоди протягом 100 днів як „нездійсненні“ і йдеться, що „мирне врегулювання кризи в Україні не може статися раніше 2026 року“», — йдеться у повідомленні.

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Документ також відкидає будь-який план введення миротворців в Україну, як це пропонували деякі європейські країни, та наполягає на визнанні російськими захоплених територій України. Він закликає до створення буферної зони на північному сході України на кордоні з такими російськими областями як Брянська та Бєлгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу окупованого Криму.

У документі йдеться і про необхідність «повного демонтажу» нинішньої української влади.

«Документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з 5-ю службою фсб, відділом, який займається операціями (війною Росії проти України — Авт.) в Україні, за тиждень до переговорів між росією і США в Ер-Ріяді, які відбулися 18 лютого. Російський чиновник, близький до високопоставлених російських дипломатів, сказав, що основна спрямованість рекомендацій відображає широкий консенсус у Москві, але додав, що ніколи не ясно, як керівництво Кремля реагує на документи, які готуються для нього», — пише Washington Post.

Раніше «ФАКТИ» писали, про що домовилися США та Україна на переговорах у Саудівській Аравії.

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